Fede Valverde relata cómo fue su fichaje por el Real Madrid: "Mis padres se pusieron a llorar"

Fede Valverde seguirá en el Real Madrid hasta 2027. El uruguayo firmó su renovación con la entidad merenge y confirma su ascenso en el equipo. Pese al interés de media Europa en sus servicios, el centrocampista no ha dudado y continuará ligado a la entidad capitalina. Sus objetivos son los mismos: jugar, ganar y triunfar.

El uruguayo, en la tradicional entrevista con los medios del club, ha destacado estar "muy feliz y orgulloso" por haber acordado esta renovación. "Estoy muy alegre por mis padres, mi mujer y mi hijo porque son los que están luchando conmigo. Es un gran paso para mí y mi familia porque podemos disfrutar de cada momento. Es un sueño seguir cumpliendo partidos, años y, ojalá, que sea con títulos con el Real Madrid", ha indicado.

Valverde también ha recalcado no tener "límites" y se ha fijado como reto "intentar que el Real Madrid sea más grande como equipo". Además, ha recordado cómo se produjo su incorporación al club merengue. Fede se enteró de la noticia casi sin esperarlo y cuando se lo comunicó a su entorno más cercano la emoción fue imposible de contener.

"No lo puedo explicar porque fue un momento que nunca se espera. Estaba jugando con la selección y, de repente, me dicen esa noticia. Cuando se la comuniqué a mis padres se pusieron a llorar. Fue un momento muy lindo y yo estaba como en un sueño. No caí en que el mejor club del mundo estaba preguntando por mí y, obviamente, no tardé en responder", ha revelado.

Valores

"Ser un luchador. Luchar por lo que uno quiere, por lo que sueña y por lo que aspira. Siempre había soñado con jugar en el mejor equipo del mundo. Lo conseguí, pero a su vez tienes que seguir luchando y peleando por lo que quieres. En este equipo uno se siente la persona más feliz del mundo

Desde el día en que pasé la puerta de Valdebebas hasta hoy siempre van a ser mis mejores días, los que más disfruté, más aprendí, maduré y crecí como persona. Siempre rescato esos momentos desde el primer día que crucé esa puerta y ojalá no terminen nunca".

Relación con Ancelotti

"Trato de aprender cada consejo que me brinda no solo él sino el cuerpo técnico. Intento escucharlos, plasmarlo luego en el campo y seguir creciendo como futbolista y como persona. En el campo me pide que haga lo que sé. Por ejemplo, presionar, atacar y ayudar en defensa. Son muchas cosas y trato de hacerlas".

Actitud

"No puedo describirlo. Lo que siento es que voy a dar el alma por el equipo, por el Real Madrid y por cada persona que lucha toda la semana por conseguir una entrada e ir al campo. Hasta que no pueda más. Esa es la forma en la que puedo recompensar a toda esa gente que nos anima".

Regreso del público

"Siempre digo que la gente te da el impulso cuando el partido está complicado o no te salen las cosas. Ese aliento de cada persona que está en el estadio te da la energía para seguir peleando, para correr una pelota más o para luchar hasta el último minuto. Que puedan volver contra el Celta es una alegría que tenemos en el equipo y cuando llegue lo vamos a disfrutar mucho. Intentaremos darle a la afición una victoria".

