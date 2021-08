Ceballos, solución inminente a su futuro en el Real Madrid

La selección española de fútbol se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con una medalla plata. Los de Luis de la Fuente no pudieron con Brasil. La final se decidió en la prórroga y la Canarinha se hizo con el preciado oro. Ahora es el momento de hacer balance y también de que se decida el futuro de algunos de los jugadores que han formado parte de la aventura olímpica.

Dani Ceballos vio frustrada su participación por un fuerte esguince de tobillo. Se quedó sin poder ayudar a sus compañeros, aunque ya mira hacia delante, enfocado en recuperarse totalmente para lo que viene: "El tobillo está mejor. Intentamos todo y más, hicimos lo imposible por jugar. Toca recuperar porque viene una temporada muy larga".

El futbolista utrerano habló después de conseguir la medalla de plata y lo hizo sobre su futuro: "Seguridad no tenemos de nada, en el fútbol hay que vivir el presente. He dicho alto y claro lo que quiero. Ahora estoy centrado en recuperarme, que es lo más importante". Y es que después de acabar su cesión en el Arsenal el pasado 30 de junio, le toca volver al Real Madrid.

Dani Ceballos

El utrerano no conoce a Ancelotti, pero ya ha dicho que siguió al Everton cuando el técnico italiano estaba a los mandos y que cree que encaja a la perfección en el modo de juego de los equipos de Carlo: "Ancelotti y Zidane son entrenadores muy diferentes. Con Zizou tuve la oportunidad de entrenar con él, de jugar partidos. Con Carlo no he coincidido todavía. He seguido al Everton en la Premier y jugaba muy bien, con tus centrocampistas. Le gustaba jugar la pelota. Creo que puedo encajar en su sistema".

La hora de la verdad

La resolución del futuro de jugadores como Ceballos y Vallejo quedó aplazado hasta que acabase su participación en los Juegos Olímpicos. El caso del central aragonés apunta a solucionarse con una salida en el mercado de fichajes, pero el del centrocampista ha dado un giro en las últimas semanas.

Antes de Tokio 2020, Ceballos ya aseguró que tenía una conversación pendiente con Ancelotti: "Yo creo que este año me he curtido mucho como jugador y creo que ahora es el momento de asentarme en un club con un contrato largo y poder demostrar mi juego. Ancelotti acaba de llegar y tenemos que hablar. No he coincidido nunca con él, pero hay jugadores que me hablan bien de él. Seguro que al Madrid le vendrá bien".

Dani Ceballos, en un partido del Arsenal en la temporada 2020/2021 Europa Press

El futbolista ha dejado claro a lo largo de los últimos meses que lo que no quiere es una nueva cesión. Es decir, o se queda en el Real Madrid o abandona la casa blanca definitivamente. Aunque también ha asegurado de manera insistente que su sueño continúa siendo el mismo que cuando firmó por el club de Concha Espina: triunfar en el Madrid.

La solución sobre el futuro de Dani Ceballos es inminente. Conversación con Carlo Ancelotti para saber cuál será su rol en el equipo esta temporada 2021/2022 y de ahí decidir qué es lo mejor para él a nivel profesional. La pubalgia de Toni Kroos y las dudas alrededor de Martin Odegaard hacen subir enteros a la continuidad del andaluz. Ya se sabe que el curso es muy largo y que minutos habrá para todos.

