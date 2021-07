El ‘plan central’ del Real Madrid con Alaba: un líder polivalente para una defensa de futuro

David Alaba está a punto de llegar al Real Madrid. Llegar y no regresar porque a pesar de que su fichaje ya se anunció de manera oficial, todavía no se ha realizado su presentación y no se ha entrenado con sus nuevos compañeros ni a las órdenes de su nuevo entrenador, Carlo Ancelotti.

El defensa, que estuvo participando en la pasada Eurocopa con Austria, encara ya la recta final de sus vacaciones para enfundarse por primera vez la camiseta del Real Madrid y saltar al césped de Valdebebas a conocer cómo funciona su nuevo equipo y qué quiere de él su nuevo técnico. Lo próximo es que se produzca ese encuentro entre futbolista y entrenador para ponerse de acuerdo en las funciones del fichaje del Real Madrid.

Alaba se podría definir como una de esas operaciones deseadas por el Real Madrid. Lo bien cubierta que ha tenido el Real Madrid su defensa en los últimos años había impedido que este fichaje se concretara antes, pero lo cierto es que el austriaco llevaba muchísimo tiempo en la agenda del club blanco. Se valoraba positivamente su polivalencia, su experiencia, su juventud y su gran golpeo de balón.

David Alaba, en un entrenamiento de la selección de Austria Reuters

En la junta directiva ya se frotan las manos esperando a ver cómo su afición celebra el primer gol de falta o de lanzamiento lejano de Alaba. Esa zurda es un cañón que llegará con ganas de enamorar al madridismo. Sin embargo, tendrá también otra función muy importante, la de despejar las dudas de la defensa.

Ancelotti espera de Alaba un absoluto capitán general después de la marcha de Sergio Ramos y de las dudas por las que atraviesa Raphaël Varane, quien tiene su futuro más fuera que dentro de la entidad blanca. Por ello, Ancelotti quiere que el nuevo fichaje, recoja o no el dorsal número 4, se ponga al frente de su nueva defensa, una defensa de futuro en la que estarán nombres como Militao, Mendy, Vallejo, Chust, Gila o Miguel Gutiérrez. Todos ellos junto a los más veteranos del equipo.

Desde su finalización de contrato con el Bayern y desde el primer momento que eligió el Real Madrid, Alaba sabía que llegaba con la obligación de convertirse en un líder y de que su inexperiencia y su falta de adaptación no iban a ser excusa para tapar lo que es un fichaje de talla mundial.

'Plan central' con Alaba

Además, Alaba empieza a tener claro lo que es el 'plan central', y es que tanto el Real Madrid como Carlo Ancelotti lo ven como central en el equipo blanco. Cierto es que es un jugador polivalente que puede caer a la izquierda u ocupar posiciones más avanzadas, pero eso llegará por rotaciones o por bajas, no por decisión principal.

Alaba debe tener claro que es el central titular del Real Madrid hasta que su nivel demuestre lo contrario y que estará acompañado por futbolistas que la pasada temporada tuvieron una actuación sublie como son Nacho y Militao. Sin embargo, también tendrá que adaptarse a la casa más complicada sin los últimos dos líderes históricos, Ramos y Varane. El galo todavía no ha salido, pero se confía poco en su continuidad.

Varane, arrodillado en el césped durante un partido de Francia Reuters

El austriaco es un jugador que le va como anillo al dedo al Real Madrid. Es rápido para poder defender a campo abierto y con muchos metros a la espalda. Además, tiene mejor trato de balón que muchos delanteros y más calidad en el pase que muchos centrocampistas, por lo que será fundamental a la hora de sacar el balón jugado. Por último, se podrá complementar con cualquier central en esa tan deseada combinación para los entrenadores de central zurdo y central diestro. Todo son ventajas.

Ancelotti, que ya apostó por él como central en su última etapa en el Bayern, cuando el austriaco todavía era lateral, ha dejado claro que la de central será su posición base, la de partida, y que a partir de ahí se verá hacia donde crece en función de las necesidades del equipo o de las probaturas que quiera el italiano.

A pesar de que su polivalencia le haga ser un comodín dentro del equipo, algo muy valorado en una plantilla castigada por la crisis y que no puede hacer grandes fichajes, de Alaba se espera que sea el líder de la zaga del nuevo Real Madrid, que está creando su defensa para el futuro con nombres de garantías pese a las bajas. De esta forma, por el momento no se contemplan otras llegadas como las de los jóvenes Koundé o Pau Torres o de veteranos como Chiellini, rumor surgido en los últimos días.

