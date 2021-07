El Real Madrid no venderá a Varane por menos de 50 millones de euros

El contrato que une a Raphaël Varane con el Real Madrid acaba en junio de 2022. El central todavía no ha renovado y los rumores que le colocan lejos del Santiago Bernabéu se han ido sucediendo. Desde su posible llegada al PSG al interés que llegaba desde la Premier League.

Es en Inglaterra donde apunta a estar el futuro del defensa. Después de acabar su participación con la selección de Francia en la Eurocopa, en la que Les Bleus cayeron contra todo pronóstico en la ronda de octavos de final frente a Suiza, el jugador está de vacaciones con la cuenta pendiente de resolver su futuro.

Varane tiene contrato sí, pero desde el Manchester United trabajan para hacerse con sus servicios. En los últimos días se ha hablado de una oferta que rondaría los 45 milones de euros, pero según ha podido saber EL BERNABÉU, tal oferta de los diablos rojos no ha llegado todavía a las oficinas del Real Madrid, pese a lo que se ha publicado en diversos medios de comunicación.

Hace unas semanas parecía que el 'culebrón Varane' se iba a resolver pronto, pero las cosas podrían tomar un nuevo rumbo, alargándose en el tiempo el desenlace de esta historia. Y es que en el Real Madrid tienen muy claro que no van a dejar escapar al central francés por menos de 50 millones de euros.

No renueva

Durante la Eurocopa, el defensa ha querido guardar silencio y pidió que respetasen su postura de no hablar sobre su futuro para centrarse en el campeonato. Pero una vez ha acabado este, llega el momento de resolver todo lo que se ha formado alrededor suyo. Todo apunta a que, efectivamente, Varane quiere jugar en el Manchester United.

Su nombre lleva siendo vinculado con la entidad de Mánchester desde hace años, pero el galo siempre se había mantenido fiel al Real Madrid, club al que llegó siendo prácticamente un desconocido, pero avalado tanto por Zinedine Zidane como por José Mourinho.

Zidane y Varane, en un partido del Real Madrid EFE

Los años han pasado y Varane ha pasado de ser un joven que apenas superaba la mayoría de edad a uno de los centrales más reconocidos a nivel planetario. Lo ha ganado todo a sus 28 años y parece que ahora quiere nuevos desafíos y esos retos los tendría ante él llegando a un club como el mancuniano, que lleva varios años alejado de los mejores de la Premier y de Europa.

Sin embargo, el Manchester United no será recibido con una alfombra roja en la casa blanca. En Old Trafford pensaban que podrían sacar a Varane por un precio que rondase los 40 o los 45 millones de euros, pero no. En el Real Madrid tienen muy claro que por esas cantidades no van a vender al internacional francés, pese a que su contrato acabe en menos de un año, momento en el que podrá irse libre, tal y como ha sucedido este 2021 con Sergio Ramos, quien ya es uno más en el PSG.

