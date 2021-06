El 'objetivo Mbappé' no cambia para el Madrid: fichaje posible en 2021 y puerta abierta al 2022

El Real Madrid lo tiene claro. El objetivo sigue siendo Kylian Mbappé. El fichaje del jugador del PSG no ha sufrido grandes variaciones en las últimas horas a pesar de los rumores que han circulado recientemente en torno a la figura de la estrella francesa que se encuentra disputando la Eurocopa con su país.

En el club blanco lo tienen claro y por eso aseguran que la situación con el jugador galo sigue siendo la misma. Nada ha variado, nada se ha distanciado y el objetivo del verano sigue estando situado sobre un futbolista que pondrá en pie el nuevo estadio Santiago Bernabéu en las próximas temporadas.

Además, en la entidad madridista tienen otra cosa clara y es que el 'caso Mbappé' no sufrirá grandes variaciones hasta que no termine la Eurocopa o, al menos, hasta que Mbappé y Francia caigan eliminadas. Por eso, siguen teniendo la certeza de que ni el jugador ni el club parisino han realizado movimientos que puedan ser de su interés.

Griezmann, Mbappé y Benzema, con Francia Europa Press

De hecho, la hoja de ruta del fichaje de Mbappé está marcada y definida desde hacia varias semanas, ya que los próximos movimientos de Kylian se esperan cuando termine el torneo continental en el que espera cerrar su doblete particular con Francia después de la Copa del Mundo ganada en Rusia en el año 2018.

Lo que el Real Madrid espera es que Mbappé le comunique a Nasser Al-Khelaïfi y a la propiedad catarí que desea abandonar el club este mismo verano para recalar en el equipo de Concha Espina. Una comunicación que hará de forma privada y que tardará en filtrarse a la prensa para poder llevar la operación con la máxima cautela. A partir de ahí, se moverán las siguientes fichas.

Si el PSG sigue encerrado en su cabezonería de no negociar y seguir atando el jugador, Mbappé y su entorno se plantearán hacer un comunicado público para dar a conocer de manera directa su intención y su deseo de cerrar su etapa en París. Es ahí cuando todo podría dar un cambio brusco tras la nueva normativa de la FIFA para jugadores que se sienten presos de un contrato en el que no se respeta ni su libertad ni sus derechos.

Con una comunicación pública de Mbappé, todo podría cambiar de manera importante. Aún así, eso tensaría mucho la cuerda entre club y jugador sin la garantía de que fuera a salir bien. Por ello, esperan que con la comunicación privada sea suficiente para poner en marcha la maquinaria de un fichaje que no tendrá una resolución hasta el mes de agosto probablemente. Aún así, la confianza de que Mbappé llegue en 2021 sigue intacta.

Ruido con Ethan Mbappé

Una de las noticias más impactantes de los últimos días fue la renovación de Ethan Mbappé, hermano del astro francés y que milita en las categorías del PSG. Muchos dieron por supuesto que era un golpe al Real Madrid en el caso y preludio al anuncio de la ampliación de contrato de Kylian, pero en el club no lo ven así y están tranquilos.

Ethan Mbappé, renovado con el PSG hasta 2024 PSG

Consideran que es parte de la orquesta mediática que el PSG tiene preparada para presionar al jugador y que no influye en nada en su decisión. Ethan solo tiene 15 años y ha renovado hasta 2024 en un gesto que responde claramente a una decisión familiar, la de seguir creciendo en París sin tener que mudarse a otra ciudad.

Por ello, en el club blanco piensan que no influye, aunque tampoco suma el hecho de que se mueva toda la parafernalia para poner el fichaje de Mbappé un poco más complicado y movilizar así a ambas aficiones que se mantienen a la espera de ver qué sucede con el jugador que puede marcar los próximos años del fútbol europeo.

Ventana abierta 2022

A pesar de todo, aunque la ilusión y la ambición siguen siendo cerrar el fichaje este verano y de que se harán todos los esfuerzos para que la estrella francesa lidere al nuevo Real Madrid ya desde el próximo mes de agosto, en el Real Madrid tienen amplitud de miras. Se insiste en que las puertas no se cierran en 2021.

Por ello, aunque el objetivo es 2021 después de muchas temporadas de espera, la opción de 2022 sigue estando presente porque la confianza en que Mbappé no renueve, pase lo que pase, es total. Por ello, no es desacertado afirmar que el Real Madrid pondrá toda la carne en el asador para cerrar la llegada de Mbappé este verano sin olvidarse del jugador de cara a 2022 en caso de que eso no sea posible. Pero la meta sigue siendo la misma: vestir a Kylian de blanco inmaculado.

