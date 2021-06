Sergio Ramos jugará en el PSG: ya se lo ha comunicado a varios futbolistas del Real Madrid

Fue el pasado 16 de junio cuando el Real Madrid anunció, mediante un comunicado oficial en su página web, la salida de Sergio Ramos. Desde entonces se ha especulado con dónde jugará el defensa la próxima temporada y el culebrón puede estar a punto de acabar. La Cadena COPE ha revelado que el andaluz ya le ha comunicado a varios de sus excompañeros del conjunto blanco que su futuro está en el PSG.

"El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves 17 de junio, a las 12:30 h, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez", rezaba la nota publicada por el Real Madrid.

Ni 24 horas más tarde, Sergio Ramos tenía su particular homenaje, al que no faltó ni su familia ni tampoco la Junta Directiva del club de Concha Espina con Florentino Pérez a la cabeza. "Llegaste siendo casi un niño y estoy muy orgulloso de lo que has conseguido. Eres leyenda, un capitán emblemático que se ha ganado el respeto, la admiración y el corazón de todos. Eres un jugador que no se rinde nunca. Gracias por defender nuestro club y por luchar hasta el final", dijo el presidente.

Florentino Pérez le dejó las puertas abiertas para volver algún día y el propio jugador de Camas dejó claro que esto no era un 'adiós para siempre', sino que algún día regresará a la que ha sido su casa durante 16 años: "Esto es un hasta luego porque, tarde o temprano, volveré". Pero antes de volver, todavía quiere seguir disfrutando del fútbol al más alto nivel.

En esa rueda de prensa, al central le preguntaron por su futuro: "No hemos pensado en ningún momento nada con ningún equipo. Desde enero, que entro en el mercado, ha habido alguna que otra llamada. Pero nunca hemos tenido en mente salir del Madrid. A partir de ahora buscaremos una buena opción para mí. El Sevilla es mi segundo club, pero a día de hoy no contemplo esa opción, igual que ellos tampoco. ¿El Barcelona? Es un no rotundo como el Bernabéu de grande".

El PSG y la Premier

Entre las opciones que se comenzaron a barajar estaban las de la Premier League y también la del PSG. En Inglaterra se le veía tanto en el Manchester City como en el United, pero con el paso de los días, la opción que fue cogiendo fuerza es la de recalar en el Parque de los Príncipes.

Según la Cadena COPE, Sergio Ramos ya ha elegido y el equipo en el que continuará su carrera tras decir adiós al Real Madrid es el Paris Saint-Germain. Esto no deja de resultar llamativo, ya que también se ha especulado con la opción de que Varane acabe firmando por el club parisino, aunque en su caso también suena con fuerza el Manchester United. De momento, habrá que esperar a la confirmación oficial.

[Más información - 'Caso Varane' en el Real Madrid: sin renovar su contrato y con ofertas de Manchester United y PSG]