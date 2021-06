El Milan vuelve a mirar hacia el Real Madrid: contactos con Odriozola y otra cesión de Brahim

El Real Madrid y el Milan son dos equipos que guardan una gran relación. Dos históricos de Europa, dominadores de la Champions League y que siempre han entablado conversaciones para realizar grandes operaciones. Los últimos veranos han sido buenos ejemplos de negociaciones entre ambos conjuntos.

De hecho, dos futbolistas relacionados con el Real Madrid han sido muy importantes este curso con el equipo rossonero. El primero de ellos fue Theo Hernández, que llegó a la ciudad de la moda tras ser traspasado por el equipo blanco ante el overbooking de laterales izquierdos que registraba en la plantilla.

Theo no consiguió demostrar todo su potencial en el equipo blanco, algo que sí ha hecho en Milán esta temporada donde se ha consolidado como uno de los mejores laterales izquierdos de la Serie A. Ha sido un puñal por la banda, siempre con más brillo en ataque que en defensa y jugando un papel muy importante en los aspectos ofensivos del equipo de Stefano Pioli. Ha aportado un total de 8 goles y 6 asistencias este curso, cifras nada desdeñables para tratarse de un defensa.

Tras el éxito de Theo, el Milan apostó también por Brahim Díaz, un jugador que en Real Madrid tampoco tenía sitio ante el colapso de jugadores en la mediapunta. El malagueño llegó a Italia con dudas y ha terminado rindiendo a un gran nivel, dejándose ver tanto en la Serie A como en la Europa League y formando una sociedad muy productiva con jugadores como Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic y Brahim celebran un gol Reuters

Por ello, tal y como apunta el periodista especializado en mercado italiano Gianluca DiMarzio, el Milan está dispuesto a volver a acoger en sus filas a Brahim, quien ha dejado unas sensaciones casi inmejorables. El Real Madrid todavía no ha decidido el futuro del jugador, aunque todo hace indicar que no está en la capital de España.

La primera intención del Real Madrid sería una venta, pero el Milan confía en conseguir la cesión del malagueño y en esa línea apunta DiMarzio, quien asegura que ya hay un principio de acuerdo entre las dos entidades para que Brahim salga en forma de préstamo rumbo a San Siro.

La negociación se completaría con una opción de compra para el Milan al finalizar el próximo curso y con una opción de recompra del Real Madrid para el futuro en caso de que Brahim pasara a ser propiedad del conjunto italiano. Lo que todavía quedaría por cerrar serían las cantidades de esas dos opciones de compra.

Contactos con Odriozola

Sin embargo, el Milan no solo tiene el ojo puesto en la llegada por segundo verano consecutivo de Brahim, sino que apunta hacia otro jugador que, a priori, no tiene sitio en la plantilla madridista. Se trata de Álvaro Odriozola que, con Dani Carvajal y Lucas Vázquez en el lateral derecho, además de posibles soluciones de emergencia como la de Nacho Fernández, tiene muy cerca salir del club.

Alvaro Odriozola, presionado por Manu Trigueros REUTERS

Por ello, desde Italia ya le han incluido en la agenda del Milan. DiMarzio asegura que la prioridad de los rossoneri es Diogo Dalot, que ya ha jugado este año para los de Pioli en calidad de cedido y con el que pretenden repetir la fórmula de Brahim, una segunda cesión con opción de compra.

No obstante, si esta opción no resultara con éxito, el Milan tiene el ojo puesto en Álvaro Odriozola, con quien ya habría mantenido contactos al igual que con el Real Madrid. El lateral no parece contar mucho para Carlo Ancelotti y por ello vería con buenos ojos una salida a Milán, destino que ya rechazó el pasado mes de enero. Milan y Real Madrid, negociaciones abiertas casi en cada verano.

