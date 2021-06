Kroos desvela qué le dijo a Cristiano en la charla que mantuvieron tras el Portugal - Alemania

Toni Kroos y Cristiano Ronaldo protagonizaron una de las imágenes de la Eurocopa tras el partido que disputaron en la jornada 2 Portugal y Alemania y que terminó con goleada del conjunto alemán. La estrella lusa consiguió marcar su tercer gol en la presente Eurocopa y abrir la lata en el partido, pero después el equipo de Joachim Low consiguió darle la vuelta y anotar hasta cuatro tantos.

No fue un resultado ni mucho menos positivo para Portugal ni para Cristiano Ronaldo, que aún así pudo terminar el partido con una sonrisa después de hablar con su excompañero y amigo, al que hacía mucho tiempo que no veía. Tal y como destacó el mediocentro alemán, han sido vecinos de vestuario durante mucho tiempo.

Eso es una realidad irrefutable, ya que durante los años que coincidieron, Kroos y Cristiano Ronaldo se sentaron y se cambiaron juntos en el vestuario al tener uno el dorsal '8' y el otro el '7', por lo que su relación ha sido más estrecha de lo que parece, incluso más que la que da compartir equipo, objetivos y camiseta.

Kroos y Cristiano, en el Real Madrid - Girona.

Por ello, ambos se fundieron en un abrazo tras el partido y estuvieron charlando durante varios minutos, algo que no es fácil de conseguir con Cristiano Ronaldo después de haber perdido un partido en el que su equipo encaja cuatro goles. Pero hay pocas cosas que se le resistan a un jugador como Toni Kroos en el mundo del fútbol.

Ahora, el jugador alemán del Real Madrid ha revelado qué comentó con Cristiano Ronaldo en el famoso pódcast que dirige junto a su hermano Felix. En el programa Einfach mal Luppen, el mediocentro del conjunto alemán aseguró que se había interesado sobre todo por cómo le va a Cristiano en Turín después de abandonar Madrid.

Kroos y Cristiano Ronaldo

"Jugué con él durante cuatro temporadas y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos de vestuario todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus".

"Hablamos brevemente sobre el partido, por supuesto, pero también sobre los partidos que están por venir. Le deseé la mejor de las suertes y espero que se clasifiquen para la siguiente ronda junto a nosotros. Aparte de eso, le pregunté cómo le estaba yendo en Italia, ha estado allí durante tres años. No tienes todo el tiempo del mundo después del partido y no pasas desapercibido. Ya dentro, también cambiamos las camisetas. Fue bonito volverle a ver".

Cristiano Ronaldo y Toni Kroos hablando en la Eurocopa Reuters

Un bonito detalle ese cambio de camisetas entre dos leyendas del fútbol europeo y del Real Madrid que compartieron terreno de juego en una de las épocas más doradas del club blanco. Sin embargo, el vivido con Cristiano Ronaldo no fue el único reencuentro de Toni Kroos en el duelo contra Portugal.

El mediocentro también tuvo la oportunidad de verse con otro exjugador del Real Madrid con el que coincidió durante varias temporadas: "Pepe es también un tipo sobresaliente que a veces parece muy salvaje en el campo y no parece tan agradable, pero lo es totalmente fuera del campo. Y Cristiano exactamente lo mismo".

