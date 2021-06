'Caso Varane' en el Real Madrid: sin renovar y con ofertas de Manchester United y PSG

Raphael Varane es un asunto capital en estos momentos en el Real Madrid. El equipo blanco sigue estudiando el caso del central francés con detenimiento porque se trata de uno de los focos de mayor acción en el capítulo de movimientos del mercado de fichajes. Con el apartado de llegadas en punto muerto tras la contratación de Alaba y a la espera de lo que suceda con Mbappé, el 'caso Varane' es ahora mismo una prioridad.

El Real Madrid ha ido despejando varios de sus asuntos más urgentes en las últimas semanas y en los últimos días. Una vez aparcado el asunto de Sergio Ramos, quien se puso fuera del equipo blanco a sí mismo con el ya famoso "planificad sin mí", el siguiente paso fue la contratación del central austriaco que salía del Bayern. Y con Alaba cerrado, Varane es ahora el punto de atención.

Desde el club blanco no quieren que el central francés se marche, ya que no consideran una situación ideal perder a dos jugadores como Sergio Ramos y como Varane, la defensa titular de estos últimos años, en el mismo mercado. Sin embargo, el galo termina contrato en 2022 y no está ni mucho menos decidido a renovar.

Sergio Ramos y Varane saltan para impedir que un jugador del Moenchengladbach se lleve el balón REUTERS

La entidad merengue le hizo una primera oferta que fue rechazada y que provocó que Varane se pensara seriamente la opción de salir. Por ello, empezó a sondear el mercado y a ver qué equipos podían interesarle para comenzar una nueva aventura. La opción más factible era cambiar incluso de liga.

Aún así, el Real Madrid volvió a llamar a su puerta hace unos días para ofrecerle varias cosas. Entre ellas, una mejora económica de su oferta, ya que, sin Sergio Ramos, en el club blanco se sienten con la fuerza de poder introducir a Varane en un escaló salarial mucho más alto del que ocupa en estos momentos.

A eso se le ha añadido la posibilidad de liderar la defensa de uno de los equipos más importantes de Europa, su aumento de relevancia en el vestuario y a pasar a formar parte en esa carrera por la capitanía donde Ramos ya no está y en la que Marcelo podría ser baja también, si no este curso, el que viene.

Más dinero, más liderazgo y más importancia en el vestuario son las tres bazas del Real Madrid para intentar convencer a un Varane que, aún así, sigue sin dar una respuesta a esa segunda propuesta. En el Real Madrid se temen lo peor y ya se han preparado para una negativa del francés, en cuya mentalidad ven muy factible que quiera probar algo nuevo con una salida.

Raphaël Varane presiona a Serge Gnabry Reuters

Y ahí es donde aparecen sus principales pretendientes ya que, al contrario que sucedía con Sergio Ramos, Varane sí tiene conversaciones y ofertas de otros equipos de gran importancia en Europa. El central galo es uno de los mejores defensas del continente, lo ha ganado todo con el Real Madrid, es campeón del mundo con Francia y podría llegar con una Eurocopa bajo el brazo. A sus 28 años, su cotización es máxima.

Las opciones de Varane

El equipo que más está pujando por él es el PSG. El conjunto galo quiere volver a hacer un súper equipo para este verano y de momento ya ha cerrado las llegadas de nombres como Donnarumma o Wijnaldum, aunque siguen sonando piezas como Harry Kane o Achraf. Y junto a ellos, Raphael Varane.

El central no vería con malos ojos regresar a su casa, Francia, en un equipo en el que sería el líder defensivo y que le permitiría luchar por todos los títulos además de tener una subida salarial muy considerable. ídolo en casa con un gran respaldo económico y una nueva aventura por comenzar.

Sin embargo, a Varane no solo le tientan de la Ligue 1, sino también desde la Premier League, ya que el Manchester United también ha contactado con él para transmitirle su interés de incorporarle a sus filas. Esta opción sería llegar a una liga más potente y a un equipo con más historia que pretende resurgir.

Old Trafford EFE

Iría acompañada de una mejora económica importante, pero perdería esa opción de luchar por todo, al menos a corto plazo, ya que el Manchester United no puede de momento pelear con el City o con los grandes de Europa por la Champions, competición a la que regresará el próximo año.

Varane tiene que tomar una decisión que, probablemente, podría llegar en unos días, cuando termine la Eurocopa. En el Real Madrid no descartan cualquier elección porque saben de las dudas del jugador, pero tienen una cosa clara. Este verano deberá decir si renueva o si se marcha. Y en caso de lo segundo, los blancos esperan hacer una venta potente que ronde los 50-70 millones de euros. Varane podría ser la joya de la operación salida.

