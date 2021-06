El agente de Achraf confirma su salida del Inter este verano

La etapa de Achraf Hakimi en el Inter de Milán ha llegado a su fin. El conjunto italiano realizó un importante desembolso el verano pasado por su incorporación. Hasta 45 millones de euros que recibió el Real Madrid y que confirmaban el salto del canterano en su carrera profesional. Sin embargo, una temporada meteórica y una crisis financiera impulsada por la Covid-19 ha llevado al conjunto de Milán a ponerle en la rampa de salida.

Las últimas semanas se le había relacionado con gran intensidad con el PSG. Incluso se le situó un precio de traspaso de entre 60 y 80 millones de euros. Pero los rumores, a los que luego se sumó el Chelsea, tienen cierta verdad. Y es que su representante, Alejandro Camaño, ha confirmado que Achraf Hakimi será una de las ventas que realiza el Inter este mismo verano.

"El único que va a salir de Inter por ahora es Hakimi que también lo represento yo. Tenemos que trabajar en el tema de Lautaro pero todavía no hay una situación clara", ha reconocido el agente del marroquí en una entrevista para el programa '¿Cómo te va?'. En él, aunque no da detalles de qué equipos se sitúan como favoritos, sí que deja claro que Achraf no jugará con el Inter su segundo año.

Palabras muy diferentes a las que realizó hace unas semanas donde reafirmaba que la vinculación de Achraf con el Inter era para los próximos cuatro años. Con estas declaraciones, PSG y Chelsea siguen cogiendo posiciones para intentar incorporar al joven de 22 años que, cabe recordar, tiene en su contrato un derecho de tanteo para el Real Madrid.

Lautaro, sin salida

El representante de Achraf, el mismo que el de Lautaro Martínez, también dio detalles de cómo se encuentra el delantero. Este, relacionado con el Barcelona hace meses y en las últimas fechas, no tiene por el momento ninguna oferta que le permita salir del Inter. Y es que, como ha destacado Camaño, la crisis del coronavirus ha reducido notablemente el precio de los traspasos.

"Lo que manda en el mundo son los presupuestos, si tuvieran que deshacerse de Lautaro no lo harían por una cifra pequeña". Y, con las cuentas de los grandes mermadas, las ofertas llegan en menor proporción. "Los que hace 2 años eran precios normales, ahora post Covid se devaluaron un poco el precio de las transferencias. Todavía no hay nada concreto. También veremos que quiere Lautaro, tiene 23 años y es muy importante su opinión", ha subrayado en la misma entrevista.

El Inter, además, no quiere perder a su delantero estrella y la venta de Achraf, de hecho, se explica en gran parte por eso. Deshacerse de jugadores menos importantes en el equipo, pese a su buen rendimiento, y lograr retener a las estrellas de la plantilla neroazzurra.

