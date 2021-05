Lopetegui: "El penalti de Militao fue un acierto... Cada uno arrima el ascua a su sardina"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, comentó este martes, sobre las aspiraciones del equipo en este tramo final de tres jornadas para que concluya La Liga, que acabarán donde se merezcan acabar y sin hacer cuentas ni balances hasta que concluya el campeonato. Pero también volvió a insistir sobre la polémica jugada de este domingo en el partido ante el Real Madrid donde se señaló ese penalti sobre Eder Militao.

"Ya me manifesté después del partido. Fue un acierto según el reglamento actual. El revuelo será para quienes lo generen, es agua pasada. La actualidad del Sevilla y la mía es el Valencia. La unificación cien por cien no va a existir nunca. Cada uno arrima el ascua a su sardina cuando hay una interpretación. Todo es mejorable, pero siempre va a haber equipos que se sientan más perjudicados y otros que no. Esto es tan viejo como el fútbol", explicó el técnico sevillista.

Ya tras el partido se manifestó de la misma manera. "Creo que es un penalti claro. Aunque no te puedo asegurar al 100% que tenga clara la norma de las manos". Por si esto fuera poco, insistió en su diagnóstico de la situación: "¿La polémica? No creo que haya ninguna duda al respecto". El definitivo empate a dos les deja en una situación en la que siguen peleando por el título de Liga. Con nueve puntos en juego, solo les separan cuatro del Atlético de Madrid. Aunque sea complicado, siguen en la lucha.

Julen Lopetegui: "El penalti de Militao fue un acierto"

"Acabaremos donde nos merezcamos acabar. Quedan tres partidos y en el primero trataremos de mejorar nuestra puntuación y nuestra clasificación. Será complicado porque cada partido es definitivo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con ambición e ilusión", dijo el técnico guipuzcoano en una comparecencia de prensa posterior al entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, donde prepara la cita del miércoles en el Sánchez Pizjuán ante el Valencia.

Valencia

El preparador sevillista aseguró que "los que han jugado menos pueden entrar" en los tres últimos partidos de LaLiga, que su equipo afronta sin jugarse demasiado al tener asegurada de forma matemática la cuarta plaza y posibilidades remotas de lograr el campeonato.

"Trataremos de hacer los onces que entendemos que nos pueden ayudar a ganar cada partido. Decidiremos en cada momento qué hacemos en base a las sensaciones de los jugadores. Hoy es pronto todavía, decidiremos mañana, estamos a 48 horas de haber jugado y tendremos que valorar el cansancio y molestias", dijo sin revelar qué futbolistas alineará contra el Valencia.

El técnico vasco se refirió al empleo del argentino Alejandro 'Papu' Gómez como delantero centro contra el Real Madrid al indicar que "en cada partido, se toman decisiones en base a lo que puede ayudar al equipo" e insistió en que esa variante fue "la opción más conveniente y se interpretó muy bien en la primera parte". El guipuzcoano admitió que "no existe ningún problema físico" que haya motivado la desaparición de sus planes del delantero hispanomarroquí Munir El Haddadi, algo que motivó en "decisiones técnicas, sin más".

