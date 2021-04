El precio de salida de Isco en el Real Madrid en el mercado de fichajes de este verano

La temporada 2020/2021 está a punto de cerrar su último capítulo. Este martes comienzan las semifinales de la Champions League y en lo que se refiere a La Liga, ya tan solo quedan cinco jornadas al completo por disputarse. Se acerca el momento de conocer a los nuevos campeones y también de que se dé el pistoletazo de salida al tradicional mercado de fichajes del verano.

Como cada año, son varios los nombres que llevan sonando desde hace tiempo para protagonizar la inminente ventana de transferencias. Desde los Kylian Mbappé o Erling Haaland de turno, a los Sergio Ramos, Isco Alarcón, Lucas Vázquez y compañía. Y eso solo en lo que se refiere al Real Madrid.

El verano en la casa blanca se avecina movidito. Pero tanto la 'Operación Salida' como las posibles incorporaciones de cara a la 2021/2022. Como ya se ha venido publicando en EL BERNABÉU, el conjunto merengue tiene tres nombres en su agenda: Mbappé, Haaland y Alaba. Pero que sean tres nombres no quiere decir que vaya a ser fácil, ya que las operaciones por cualquiera de los dos primeros se antojan antológicas.

Isco, en la rampa

En concreto, este verano será en el que al fin se produzca la salida de Isco Alarcón. Ya son muchos años los que se lleva especulando con el adiós del de Arroyo de la Miel y después de unos últimos cursos bastante irregulares, ha llegado el momento de que abandone la nave merengue.

Isco encara a un rival, en el Alcoyano - Real Madrid de la Copa del Rey

En el programa de El Bunker CF de este lunes, se ha debatido sobre la situación de Isco y si en algo han coincidido tanto Jorge Calabrés como Nacho Peña e Iñaki Angulo es en que ha llegado la hora del mediapunta malagueño. La cuestión es por cuánto saldrá del Real Madrid.

Pues bien, Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, ha revelado en cuánto quiere poner el club de Concha Espina a Isco en el mercado: "El Real Madrid quiere poner a Isco un valor de mercado de 20 millones de euros. ¿Salidas? Quita a la Premier directamente". Mientras que Iñaki Angulo ha repetido que el malagueño se ha devaluado.

"Isco, valor de mercado entre 0 y 15. Es un jugadorcito, por ahí no creo que haya mucha pasta que sacar. Es un jugador que no lleva una temporada regular, lleva tres. Fue un gran jugador, pero no quedan ni los restos", ha dicho Angulo. Nacho Peña, por su parte, ha apuntado que "los partidos que le podían haber servido como escaparate han sido un drama".

