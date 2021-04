Mbappé y sus intereses inquietantes para el PSG: Pochettino los desvela

El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo el tema que más da de qué hablar en el entorno del PSG y eso que este miércoles afronta la ida de las semifinales de la Champions League contra el Manchester City. Mauricio Pochettino ha concedido una entrevista en Daily Mail y el delantero galo se ha robado todo el protagonismo.

Charla en el Camp Nou

"Tuvimos una conversación en el vestuario mientras le daban un masaje. Le dije: '¿Has jugado alguna vez aquí?, ¿has ganado aquí?'. Me contestó que no y le dije que yo había conseguido ganar con el Espanyol y le expliqué las claves del partido. Entonces me contestó, muy en serio: 'Vale, mañana vas a ganar por segunda vez'. La pregunté si estaba seguro y me dijo: 'Sí, no te preocupes, vamos a ganar'. Jugamos un partido fantástico y les ganamos 4-1. Al final, cuando terminó el partido, se sería y me decía: 'te lo dije, te lo dije, te lo dije...'".

Los idiomas con Mbappé

"Siempre le digo que necesito practicar mi francés y me contesta: 'Seguro, pero para mí es mejor que hablemos en inglés'".

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

Mbappé, loco por el fútbol

"Kylian es muy joven pero muy maduro. Confía mucho en sus habilidades y su talento. Es muy abierto, muy listo y tiene un talento impresionante. Como Neymar, está entre los cinco mejores del mundo. Kylian ama el fútbol. Le encanta hablar de fútbol. Me pregunta por Inglaterra. Que si como es el juego, que cual es la mentalidad allí, en España y en Argentina. Ve todos los días partidos de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Es impresionante descubrir a un jugador con tanto talento que ame tanto el fútbol".

Estrellas en el vestuario

"Ronaldinho (con quien coincidió en Parín como jugador) era un gran tipo y Neymar, desde el día que llegué, está dispuesto a trabajar. Es muy humilde, escucha y acepta las instrucciones de muy buena manera. Como Mbappé, aman trabajar y el fútbol. Es normal que haya gente que necesite encontrar cosas para dudar de ti. Algo que quizá esté mal en tu manera de entrenar o de gestionar el grupo. Pero ya trabajamos con estrellas en el Tottenham. Trabajábamos todos los días con el capitán de Francia -Lloris-, con Kane, Son... Ahora estamos en París con gente como Neymar, Mbappé, Verratti, Navas... Jugadores con mucho talento y carácter. Lo más importante es ser natural, genuino y espontáneo en la manera de gestionar".

