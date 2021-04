Los datos de la enfermería del Real Madrid: por qué son baja y cuándo volverán los 8 jugadores

La semana grande del Real Madrid puede terminar por todo lo alto si se logra el triunfo ante el Getafe. Supondría haberse impuesto al agotamiento físico de tres encuentros de máxima exigencia, así como a las constantes lesiones que han ido apareciendo. Porque el equipo de Zidane, más allá de tener que plantar cara a los diferentes rivales, también ha tenido que pelear contra las bajas en el esquema táctico. El francés ha rotado en numerosas ocasiones pero entre lesiones, contagios de la Covid y sanciones no ha podido frenar el goteo de ausencias.

El fiel reflejo de esas bajas es la última convocatoria emitida por el Real Madrid para el duelo ante el Getafe. El equipo blanco acudirá con solo cuatro defensas, y tirando además de un central de la cantera como Chust. Pero, ¿quién llena la enfermería merengue y cuándo se irá vaciando? Hasta ocho jugadores son baja ahora mismo en el equipo capitalino, pero esta próxima semana se pueden producir los primeros regresos.

El adiós de Lucas Vázquez

El gallego no tiene fecha de regreso en el Real Madrid. De hecho, podría incluso haber disputado su último partido de blanco si no alcanza un acuerdo para la renovación. Lucas se tuvo que retirar en el partido ante el FC Barcelona por una entrada de Busquets. Y las peores noticias no tardaron en confirmarse. El multiusos de Zidane, que esta temporada ha funcionado tanto de lateral como de extremo, no volverá a jugar salvo milagro. Sufre un esguince en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda y el tiempo de baja será superior a los dos meses.

Lucas Vázquez, justo en el momento de su lesión en El Clásico EFE

Mendy, el último

El francés ha protagonizado la noticia de última hora. Mendy, uno de los fijos de Zidane en el lateral izquierdo y disputando partidos a un gran nivel, no estará ante el Getafe por una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. Lo había jugado todo en la Champions y solo se había perdido cuatro partidos en La Liga, por lo que el físico le ha obligado a tener un breve descanso de unas dos semanas. El objetivo no es otro que llegar al duelo ante el Chelsea, previsto para el 27 de abril.

El parón de Nacho

El central, que está viviendo uno de sus mejores momentos en el Real Madrid, también tendrá que descansar ante el Getafe. En su caso, no por razones físicas ni técnicas, sino por cumplir ciclo de sanciones. Nacho recibió la quinta amarilla ante el FC Barcelona y se perderá el duelo ante el equipo madrileño. Desde entonces, la cuenta de Nacho en las tarjetas volverá a estar en cero.

Leo Messi evita la presión de Casemiro REUTERS

Ciclo de Casemiro

El centrocampista brasileño, que tampoco estará presente ante el Getafe, vivirá una situación similar a la de Nacho Fernández. Casemiro recibió una doble tarjeta amarilla en El Clásico y, al ser expulsado, no podrá estar ante el conjunto de Bordalás. 'Case', hasta el momento, acumula ocho cartulinas amarillas en toda la competición liguera.

Los casos Covid

La defensa del Real Madrid, una de las líneas más afectadas por las bajas en toda la temporada, no contará con sus dos nombres titulares. Ni Ramos ni Varane están disponibles. El francés se contagió de la Covid-19 justo antes de que empezara la eliminatoria ante el Liverpool, por lo que se perdió tanto el duelo contra los ingleses como El Clásico y la posterior vuelta de Champions. Varane debe dar dos negativos para volver a jugar, por lo que se espera su presencia en el duelo ante el Cádiz.

En el caso de Sergio Ramos, el camero ha juntado tanto una baja por la Covid-19 como por la lesión previa que tenía el central del Real Madrid. Ramos, cabe recordar, regresó tocado del parón de selecciones con una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna derecha. Fue el 1 de abril cuando se confirmó su baja y se espera que esté cerca de un mes apartado.

Dani Carvajal, durante un entrenamiento del Real Madrid

Los dos regresos

Las buenas noticias en el Real Madrid las han protagonizado Dani Carvajal y Eden Hazard, dos piezas fundamentales en el esquema de Zidane y que llevan trabajando en sus procesos de recuperación varias semanas. Ambos está entrenando cada vez mejor y su vuelta a la dinámica del equipo es cuestión de tiempo. De hecho, en la última sesión previa al Getafe tanto el defensa como el delantero entrenaron con el resto del equipo, por lo que la próxima semana podrían tener el visto bueno para volver a jugar.

Carvajal se lesionó el pasado 14 de febrero en el partido ante el Valencia. Ni media hora de juego estuvo el de Leganés, que claramente enfadado se retiró del terreno de juego. Una rotura muscular en el muslo derecho con afectación en el tendón es la culpable. En el caso de Hazard, jugó 15 minutos ante el Elche después de haber superado unos problemas musculares. Sin embargo, tras esa corta aparición, el belga se tuvo que retirar. Tras consultar a los médicos del Real Madrid y Bélgica decidió no operarse y en los últimos días se ha ido incorporando a las sesiones de entrenamiento con buenas sensaciones. Como Carvajal, su vuelta está muy cerca.

[Más información - Zidane y las bajas atrás contra el Getafe: la 14ª defensa del Real Madrid en el 2021]