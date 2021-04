Valverde y su genial respuesta sobre el botellazo al bus: "Cuando vienes de Peñarol..."

Fede Valverde fue uno de los héroes del Real Madrid en Anfield. El centrocampista uruguayo jugó infiltrado en su pie -y tras el partido se pudo comprobar su alarmante estado por una publicación de su pareja-, pero aún así se dejó todo para frenar a Sadio Mané el día que le tocó jugar de lateral derecho por la reciente lesión de Lucas Vázquez. Tras el partido, El Pajarito demostró también por qué es un jugador especial.

En el césped de Anfield, Fede Valverde fue protagonista de una de las típicas comparecencias postpartido. Con su forma de expresarse tan natural dejó geniales respuestas sobre el desafío que fue frenar a Mané y, sobre todo, sobre el botellazo que recibió el autobús del Real Madrid a su llegada al estadio red por parte de sus aficionados.

Sobre Mané

"Es bravo. Además que el Liverpool es un gran equipo, Mané tiene unos metros que arranca... buah. Rapidísimo, me costó pero traté de dar lo mejor y aportar mi granito al equipo".

Fede Valverde, en el Liverpool - Real Madrid de la Champions League 2020/2021

Partido duro

"Ellos atacaron por banda. Sabíamos que ponían centros y entraba mucha gente en el área y tratamos de corregir eso. A la hora de que centraran había que estar atentos a las marcas. Tuvimos ocasiones claras y no las aprovechamos. Vinimos a ganar. No pudimos, pero nos clasificamos".

Botellazo al autobús

"No pasa nada -risas-. ("Cuando vienes de Peñarol...", dijo el entrevistador) Yo vengo de allá y es normal, no pasa nada -risas-. Te da ese plus para decir ahora en el campo voy a salir a matar y voy a dejar todo".

Pelear por todo

"Una vez que te pones esta camiseta tienes que luchar poro todo. Tenemos lesiones y es dificil, pero sabemos que el equipo está luchando por un mismo objetivo y vamos a tirar para adelante".

