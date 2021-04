El Real Madrid aguanta en Anfield y se clasifica para las semifinales de la Champions League

El Real Madrid sobrevivió al empuje del Liverpool en Anfield y se medirá en semifinales contra el Chelsea. Las paradas de Courtois fueron claves para no sufrir en exceso ante un conjunto inglés que tuvo las mejores oportunidades al inicio del encuentro. Sobresaliente actuación de Militao y Nacho en defensa ante el tridente de gala red. [Narración y estadísticas: Liverpool 0-0 Real Madrid]

El equipo blanco no cumplió con el objetivo de marcar en Anfield, pero sí con la máxima de no recibir gol. Con una versión menos vistosa que en la ida, pero igual de comprometida supo frenar al Liverpool. Ni las bajas ni el cansancio pudieron con un Real Madrid con planta de campeón. O al menos con el oficio para serlo.

Las lesiones obligaron a Zidane a reinventarse. Sin Carvajal ni Lucas Vázquez, el técnico galo apostó por Fede Valverde como lateral derecho en lugar de un Odriozola en el que no tiene confianza. Firmino y Milner fueron las novedades por parte de un Liverpool que demostró desde el comienzo que buscaría hacer daño por ese flanco de la zaga blanca.

Courtois sostiene al Madrid

El Liverpool siguió el guion de las remontadas. La primera patada, patadón, fue de Milner a Benzema. Kuipers se desentendió de la jugada y perdonó así la tarjeta, y quizá la roja, al centrocampista inglés. También fue red la primera gran ocasión, pero Salah se encontró con el pie de Courtois para alivio de los madridistas.

El equipo de Zidane intentó contener al Liverpool con posesiones largas, pero estas eran inofensivas y Milner obligó otra vez a trabajar a Courtois con un peligrosísimo disparo lejano. Se salvó el Real Madrid al igual que lo harían después los reds en una contra que terminó con un pase de Benzema al palo tras tocar la pelota en la defensa inglesa.

Fue el primer aviso de los blancos en un partido que se fue calentando. Casemiro vio la amarilla tras devolvérsela a Milner en otra entrada que era casi más de roja. La cita obligaba a jugar con tensión, pero también con cabeza ya que cualquier error podía ser fatal.

El Real Madrid no carburaba, aunque el Liverpool no aprovechó los momentos de debilidad de los de Zidane. Salah y Firmino no acertaron y la primera mitad acabó sin goles para alegría de un equipo blanco que daba claros signos de agotamiento físico tras una semana de gran exigencia.

Sin embargo, la segunda parte no comenzó mejor para el Real Madrid. Courtois tuvo que volver a salvar a su equipo con una gran parada ante Firmino. El 0-0 era la mejor noticia para los de Zidane, aunque en cada acometida del Liverpool la eliminatoria podía verse comprometida.

Militao, Nacho y Casemiro

Los minutos pasaban y el Real Madrid poco a poco se fue haciendo con el dominio de la pelota. Posesiones largas como mejor defensa en un duelo que se encaminaba hacia el tramo final. Vinicius tuvo un mano a mano que solventó Alisson y que pudo haber ahorrado mucho sufrimiento.

Militao y Nacho achicaron agua convertidos en mariscales ayudados por un Casemiro omnipresente. El Real Madrid demostró en su semana grande tener mucho mejor fondo de armario de lo que algunos querían hacer creer y el ex del Oporto y el canterano supieron controlar en todo momento al tridente red.

Un disparo de Roberto Firmino bloqueado por Nacho REUTERS

A pesar de ello, el Liverpool encerró a los blancos en busca de ese gol de la esperanza. El Real Madrid estaba con el depósito en la reserva desde hacía ya tiempo y Zidane quiso dar un respiro a los suyos dando entrada a Odriozola y Rodrygo primero y después a Isco.

Klopp también jugó sus bazas cambiando las piezas de su delantera. El duelo llegaba a su fin y el balón era del Liverpool, aunque los de Zidane mostraban los dientes también con cada pelota recuperada. Los intentos del conjunto inglés fueron en balde, ya que una y otra vez chocaron contra el muro blanco liderado por Militao y Nacho.

El Real Madrid, con este 0-0, hizo bueno el 3-1 de la ida y cumple así con el objetivo de estar en las semifinales de la Champions donde se enfrentará al Chelsea. El equipo de Zidane saca un sobresaliente en su semana grande, con el doble enfrentamiento ante el Liverpool y con El Clásico contra el Barcelona, y sueña despierto con La Decimocuarta y con La Liga.