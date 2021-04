Zidane: "Este equipo no tiene límites, siempre quiere ganar más"

Paso adelante del Real Madrid camino a las semifinales de la Champions League. La eliminatoria está abierta, sobre todo por el gol de Salah nada más comenzar la segunda mitad, pero los blancos vencieron al Liverpool y llegarán con ventaja a Anfield. Sobre todo ello ha hablado Zidane en rueda de prensa.

Vinicius, MVP

"Me alegro por él. Al final, lo que está haciendo él, y también el resto, es un trabajo fantástico. Sabemos el jugador que es cuando tiene espacios, el gol que mete. Lo que le faltaba podía ser marcar gol, para su confianza. Marcar dos goles le va a dar mucha confianza a él y también al equipo. Se lo merece".

¿El mejor partido de Vinicius?

"No sé si ha sido su mejor partido, pero marcar dos goles en cuartos de final no es fácil. Le van a venir bien para su confianza. Siempre que un jugador marca dos goles le viene bien".

Baja de Varane y titularidad de Militao

"No, no se ha modificado nada. Cambiamos a Varane por Militao y ya está. Me alegro por esto por el equipo, porque no es fácil un cambio así y lo hemos superado bien, lo hemos demostrado esta noche".

Feliz por los jugadores

"Me alegro por los jugadores. Nosotros preparamos los partidos y ahora estamos en una buena dinámica a raíz de lo que estamos haciendo. Creo que desde el inicio hemos entendido muy bien el partido. Al principio de la segunda parte hemos tenido más dificultades, pero es normal porque hay un rival. Ellos tuvieron una y marcaron. Los jugadores están muy cansados, pero ahora toca recuperar y mañana ya a pensar en el partido del sábado".

Reducir la euforia

"Nosotros no hemos ganado nada. Estamos contentos con el resultado. Después de tener muchas dificultades esta temporada, hemos sabido darlo la vuelta. Estamos vivos en dos competiciones y vamos a seguir peleando. Lo de hoy es un partido de vuelta y sabemos que queda la vuelta. Nuestra idea es llegar al partido de vuelta pensando que vamos con 0-0. Va a ser otro partido muy complicado el de vuelta".

Orgulloso

"Es el carácter que tiene este equipo. No ha sido fácil, pero nuestro equipo tiene eso, tiene carácter. Ellos luchan en el campo, siempre. Creo que este equipo no tiene límite, siempre quieren más. Son jugadores con experiencia, que han ganado mucho, pero siempre quiere ganar y eso demuestra el carácter que tienen estos jugadores".

Aspectos tácticos

"Nosotros preparamos todo antes del partido. Sus laterales son muy ofensivos y sabíamos que se podía hacer daño en esta faceta. Pero luego son los jugadores los que están en el campo y lo trabajan. Creo que hay que destacar nuestra faceta defensiva, desde Asensio y Vini hasta los del centro del campo y los de atrás. Creo que hemos defendido muy bien. Luego ya un pase espectacular de Toni -Kroos- y la velocidad de Vinicius. Ha sido un bonito gol el primero".

Sin público en Anfield

"Con público o sin público, nos tenemos que enfrentar al Liverpool y nos tendremos que dejar todo en el campo. Tenemos que estar preparados y sabemos que tenemos que hacer lo mismo de hoy en el partido de vuelta".

Críticas de Klopp al Di Stéfano

"No voy a opinar de lo que dice Klopp. Pero sí que este es nuestro estadio, es nuestra casa, donde jugamos".

Centrocampistas

"Tienen experiencia y siempre quieren más. Ellos quieren demostrar que son buenos y lo demuestran en cada momento".

