Klopp carga contra el árbitro tras perder contra el Real Madrid: "No ha estado bien"

El Liverpool se marchó del Alfredo Di Stéfano con un 3-1 en el global de la eliminatoria y la obligación de remontar en la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Klopp, técnico del equipo inglés, criticó la actuación arbitral en la primera entrevista tras el encuentro. Según el germano, el colegiado debió pitar una falta previa al gol de Asensio.

Klopp señaló una acción previa al segundo gol del Real Madrid, transformado por Asensio, como uno de los grandes fallos del colegiado. "No lo entiendo, era una falta clara", denunció sobre una jugada en la que Lucas Vázquez peleó un balón con Mane en una contra del Liverpool. "No ha estado bien y se lo he dicho".

"Le he dicho que era injusto con esa decisión, pero él no ha perdido el partido. Con un árbitro que hubiera estado bien habría sido suficiente", subrayó el técnico alemán. Según Klopp, el colegiado tuvo una actitud fuera de lugar con su persona: "Parecía que tenía algo contra mí".

El entrenador de los de Anfield, pese a señalar los errores del colegiado, dejó claro que no dieron la talla y por esp perdieron. "No hemos merecido ganar, no hemos jugado bien y eso es lo que me preocupa", reconoció el técnico del Liverpool. "Hemos pasado por situaciones inesperadas, hemos perdido demasiados balones y el punto positivo es que marcamos un gol".

El Liverpool protestó esa acción. Sin embargo, en el Real Madrid también hubo quejas por una acción determinante sobre Benzema. El francés se coló en el área en uno de los mejores momenteos del equipo merengue y, pese a la falta recibida, el árbitro no señaló penalti tras los comentarios del VAR.

El conjunto merengue pone pie y medio en las semifinales de la Champions League con el único punto negativo del gol de Salah. Los de Zidane, comandados por Vinicius, pudieron llevarse una ventaja mayor y terminaron con Courtois sin haber realizado ninguna parada en todo el duelo.

Klopp, que tendrá que plantear una vuelta sin público, ya ha dejado claras sus intenciones para alcanzar la siguiente fase: "Queda otro partido. Podemos ponerles en dificultades. Prometo que daremos el 100% para remontar y veremos qué pasa".

La polémica previa

El técnico alemán ya dio de qué hablar antes del partido. Minutos antes del encuentro, Klopp criticó el hecho de tener que jugar en el Di Stéfano. Según el entrenador del Liverpool, rompía la dinámica del resto de temporada. Klopp calificó el campo del Real Madrid de "campo de entrenamiento", aunque el estadio cumple las medidas reglamentarias y es, cabe recordar, donde acostumbraba a disputar sus encuentros el Castilla.

"Es cierto que estamos jugando en estadios vacíos desde hace un tiempo, pero esto es algo completamente diferente", señaló. Pese a sus palabras, la realidad es otra. El Alfredo Di Stéfano tiene un tamaño de 105 metros por 68. Por el contrario, Anfield, campo del Liverpool de Klopp, tiene un tamaño menor de 101 metros por 68.

