Sofia Jakobsson: "¿Renovar con el Real Madrid? No he tomado ninguna decisión"

Sofia Jakobsson se encuentra concentrada con la selección de Suecia y desde allí ha hablado sobre su futuro. Su contrato con el Real Madrid Femenino vence a final de la presente temporada y son varios los rumores que le colocan lejos de la casa blanca a partir de la próxima temporada.

Se ha hablado del interés del todopoderoso Olympique de Lyon y, según los medios de su país, no es ningún secreto que la delantera está valorando las posibles opciones para su futuro. Ella misma ha confesado ahora que por el momento no se ha detenido a pensarlo mucho y que no ha tomado ninguna decisión firme.

"Todavía no lo he pensado mucho, tengo puesta la atención en los partidos que nos quedan de la Primera Iberdrola. Por supuesto que queremos clasificarnos para la Women's Champions League. Luego el foco está puesto en los Juegos Olímpicos, así que ahora mismo no pienso mucho en eso -su futuro-", ha afirmado la futbolista.

Sofia Jakobsson celebra un gol con el Real Madrid Femenino

Eso no impide que tenga "algún contacto" con su representante, para a continuación señalar que "hasta ahora" no ha tomado "ninguna decisión". Ante la pregunta de si quiere continuar en el Real Madrid, Jakobsson ha contestado lo siguiente: "Si quiero... veré en el futuro, como dije, no he tomado ninguna decisión en absoluto. Prospero, pero no se ha tomado ninguna decisión".

Ofertas

La internacional sueca ha confesado que tiene un "un par de ofertas", algo que "se siente como una seguridad" para el futuro. "Como dije, me siento en buena forma y he jugado un buen fútbol, así que mirando eso, se siente todo bien", ha señalado durante la entrevista.

Lo que no ha dado es ninguna pista sobre las ofertas: "Puedes hablar con mi agente al respecto, no tengo muchas ganas de hablar de esto. La atención se tiene que centrar en el partido contra Estados Unidos y luego en los próximos partidos que tengo de Liga con mi equipo".

Jakobsson conduce un balón en un partido del Real Madrid

Después, la extremo ha hablado sobre Francia: "También me conocen un poco por mi época allí, pero eso increíblemente divertido hablar sobre el mejor equipo del mundo. Pasé buenos años en el Montpellier y disfruté increíblemente en la ciudad y en Francia. Jugué allí durante cinco años, así que es especial".

"Pero me siento increíblemente bien en España y es muy divertido jugar en un club como el Real Madrid", ha agregado para afirmar que en sus planes no está el volver a jugar en su país: "Seré honesta y diré que Suecia no se siente súper atractiva para mí, pero siento que quiero seguir jugando en el extranjero y siento que todavía quiero jugar a un nivel más alto, y es en el extranjero donde hay una clase más alta, así que al menos por un par de años más estaré fuera, si es que luego vuelvo a casa. Veremos".

