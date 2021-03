Jakobsson le da el derbi al Real Madrid Femenino que se sobrepuso a una expulsión temprana

Apasionante derbi el vivido en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares. El Real Madrd Femenino da un golpe al Atlético de Madrid y a la clasificación con respecto a sus opciones de jugar la Women's Champions League el próximo año. Las de David Aznar se llevaron el triunfo a pesar de haberse quedado con 10 en los primeros minutos del partido por la expulsión de Olga Carmona. Sofia Jakobsson hizo el gol del triunfo y, después, se igualarían las fuerzas con la roja a Deyna Castellanos.

Primer derbi femenino que se lleva el Real Madrid en su corta historia. Además sirve para igualar el golaverage entre los dos equipos, alejarlo a seis puntos en la tabla y dar un paso muy grande para conseguir plaza europea después del empate del Levante. La tensión que provoca esta situación se pudo evidenciar desde el principio del encuentro con las merengues teniendo varias bajas de notoriedad. Ni Babett Peter ni Kosovare Asllani estarían disponibles este domingo.

Más problemas se avecinaban para las de Aznar cuando, en el minuto 12, Carmona se tenía que ir a la caseta entre sollozos por esa falta que no tenía discusión cuando Ludmila da Silva se iba sola hacia la portería de Misa Rodríguez. Era la última jugadora, no cabía demasiada interpretación. Pero la jugada ganó en discusión cuando, en el otro campo, Jessica Martínez se encontró en esa misma situación pero la colegiada, Ainara Acevedo Dudley, solo le enseñó la amarilla a Laia Alexandri.

En esta ocasión, Aissatou Tounkara estaba más cerca de la internacional española y se podía hablar de que no era la última jugadora. Es muy discutible si la francesa iba a llegar o no, pero la paraguaya se llevó la amonestación por sus protestas. La realidad es que con las merengues teniendo que renunciar a Maite Oroz, principal fuente de creación, y con las rojiblancas poco atrevidas más allá de las arrancadas de Ludmila, a la que paró de forma formidable Claudia Florentino, no se vio mucho fútbol.

La sorpresa

La desigualdad de número de jugadoras sobre el campo no terminaba de verse reflejada en el dominio. Aún así, las rojiblancas tuvieron alguna ocasión clara como el disparo de Emelyne Laurent desde fuera del área, por el que Misa tuvo que lucirse. Con ello, llegó la sorpresa. Si bien es cierto que había avisado el Real Madrid con alguna contra aislada, un buen pase de Tere Abelleira hacia Jakobsson dejó a la sueca sola frente a Lindalh.

Gran definición de la delantera blanca por bajo para poner el tanto de la diferencia final en el marcador. Si las rojiblancas ya estaban desesperadas por no aprovechar la superioridad, el ejemplo claro llegó poco después. Deyna le propinó un plantillazo a Misa cuando luchaba por un balón y vio la segunda amarilla. Esto complicó aún más las cosas para ir a por el empate y el marcador no se movió.

Atletico - Real Madrid

Atlético de Madrid: Lindahl, Kazadi (Knaak, min. 73), Aleixandri, Van Dongen, Deyna C., Ludmila, A. Sampedro (Laurent, min. 46), Meseguer (Claudia I., min. 65), Tounkara (Strom, min. 46), Santos y Njoya Ajara (Ajibade, min. 65).

Real Madrid: Misa, K. Robles, Kaci, Olga, M. Oroz (M. Corredera, min. 20), Jakobsson, M. Cardona, Ivana, Teresa (Thaisa, min. 73), J. Martínez y Claudia F. (Lorena, min. 85).



Goles: 0-1, min. 67, Jakobsson.

[Más información: Las imágenes del Atlético de Madrid - Real Madrid Femenino: de la polémica al homenaje a Virginia Torrecilla]