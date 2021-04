Sergio Ramos, roto antes del Liverpool y El Clásico: estará un mes de baja

Se confirman las malas noticias. En su regreso al Real Madrid tras la convocatoria con la Selección, el cuerpo médico del club blanco ha determinado que Sergio Ramos sufre una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Se perderá el próximo mes de competición, empezando por el partido contra el Eibar de este fin de semana.

En menos de una semana el conjunto que dirige Zinedine Zidane tendrá que recibir al Liverpool en Valdebebas sin su capitán. Sergio Ramos se perderá la eliminatoria de Champions League contra el conjunto red y, además, no estará en El Clásico del próximo 10 de abril, fecha clave para las aspiraciones del Real Madrid en La Liga.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro capitán Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", se lee en el parte médico emitido por el club blanco este jueves.

'Tocado' desde el Atalanta

Ramos viajó este parón de selecciones con el combinado nacional pese a que se perdió el último partido del Real Madrid contra el Celta. Se incorporó con molestias por un golpe sufrido el día del Atalanta, pero se incorporó en la segunda sesión de entrenamientos de la Selección sin aparentes problemas. El camero solo jugó 45 minutos contra Grecia y apenas otros cinco frente a Kosovo este miércoles.

Sergio Ramos, con la Selección EFE

El propio Ramos ha explicado en sus redes sociales cómo se produjo su lesión: "Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular", ha revelado a través de una publicación de Instagram en la que también él anunciaba su lesión.

Ramos también mandó un mensaje a la afición del Real Madrid: "Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís", añadía ya que se perderá el tramo más importante de la temporada para los de Zidane.

"No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma", concluía su mensaje Ramos, que este jueves se probó en el interior de las instalaciones de Valdebebas antes de determinar su nueva lesión.

