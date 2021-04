Sergio Ramos explica cómo se ha producido su última lesión

Sergio Ramos se ha vuelto a romper. El capitán del Real Madrid no podrá estar ni este sábado ante el Eibar ni en la eliminatoria de Champions League frente al Liverpool ni tampoco en El Clásico. Una rotura en el gemelo interno de la pierna izquierda le tendrá fuera de los terrenos de juego un mes. El jugador ha explicado cómo se ha producido esa lesión en su cuenta de Instagram lanzando un mensaje al madridismo después de ir convocado con la Selección.

"Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular. Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma", sentenció el capitán merengue.

Ramos se ha mostrado muy afectado por lo sucedido y así comenzaba estas explicaciones: "La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel". Los blancos tendrán que afrontar el tramo más importante de la temporada sin su jugador estrella.

El jugador ya se perdió el último partido del Real Madrid antes de la concentración. Justo cuando se había recuperado de la operación de su rodilla. Aún así, se fue con la Selección a pesar de no estar al cien por cien. Su paso en este parón se resume con 45 minutos jugados contra Grecia, sin volver a jugar hasta este miércoles, que disputó los cinco minutos finales de partido contra Kosovo. Eso sí, el camero regresa al Madrid con dos internacionalidades más en el bolsillo, 180 en total.

90 días

El jugador blanco ha recibido ofertas de la entidad. Las dos partes están caminando con pies de plomo y se han mostrado muy tranquilas. El que más ha hablado sobre esto es Zinedine Zidane, que ha dejado claro en varias ruedas de prensa que desea que se resuelva esta historia con final feliz y el capitán merengue continúe más años portando el brazalete. Ahora mismo quedan 90 días para que su contrato termine de forma definitiva con el Real Madrid.

Por el momento, Ramos sigue sin dar un paso adelante en la negociación. La pelota está sobre su tejado. Lo deportivo ha primado en las últimas semanas después de superar la lesión por la que tuvo que operarse una de sus rodillas. Ahora suma un nuevo problema físico por el simple hecho de acumular internacionalidades con el combinado nacional. El caso dará mucho que hablar durante estos tres meses.

