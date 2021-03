Barnett aleja a Camavinga del Real Madrid y revela su destino más probable

Jonathan Barnett, además de ser el de Gareth Bale, es el agente de Eduardo Camavinga. El francés es una de las piezas más codiciadas del mercado de fichajes y en la lucha está el Real Madrid casi desde su explosión en el Rennes. Sin embargo, su nombre ha ido perdiendo fuerza y ahora el representante parece poner por delante a los equipos de la Premier League.

Barnett ha hablado en The Athletic en una charla en la que también estuvo presente Mino Raiola, quien habló de Haaland -dando esperanzas al Real Madrid-. El agente de Camavinga, Bale, Jack Grealish e Ibrahima Konaté espera este verano hasta cuatro "acuerdos muy importantes" que involucren a los jugadores que representa. Sus palabras tendrán eco.

Se refirió en concreto a Camavinga: "Ouede jugar el año que viene en la Premier League", dijo aunque no quiso confirmar nada: "Si lo hará o no, no lo sé", añadió. Lo que tiene claro es que es un futbolista preparado para estar en lo más alto y cree que este verano puede ser el indicado para dar el salto a un grande. En Inglaterra, el Chelsea y el Manchester United son los que más interés han puesto en él.

Eduardo Camavinga, en un partido del Rennes en la temporada 2020/2021 Reuters

"Probablemente tengamos al mejor jugador joven del mundo en Eduardo Camavinga", dijo. "Su vida ha sido dura si se sabe por lo que pasó como refugiado y el incendio de su casa en Rennes. Pero su carácter es sorprendentemente fuerte. No es el de alguien con 18 años. Jugar frente a 100.000 personas no le va a asustar. Es un chico encantador y creo que será una superestrella", añadió sobre su perla.

Verano 'cargado'

Barnett espera mucho trabajo oara verano: "Va a ser más difícil", dijo. "Con suerte, se materializarán (sobre los cuatro acuerdos que predice). Para los clubes más pequeños, creo que no habrá tantos traspasos", añadió.

"Tenemos a Grealish, tenemos a Ibrahima Konate en el RB Leipzig. Pero luego tengo más de 100 jugadores", añadió.

