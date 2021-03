Ultimátum a Odegaard: "O se queda, o no juega más"

Le están metiendo prisa a Martin Odegaard en el Arsenal. Allí están encantados con él y la afición está pidiendo al club que ate su fichaje cuanto antes. Desde periodistas declarados 'Gunners', hasta viejas leyendas de la entidad se están desgañitando haciendo públicas sus opiniones. El Real Madrid no es ajeno a todo esto, aunque mantienen la calma siendo conscientes de que tienen la sartén por el mango y su objetivo, de momento, se está cumpliendo.

Sus minutos con el club inglés están siendo muy buenos. En el Arsenal está teniendo la continuidad que no tuvo de blanco durante sus meses con Zidane y se está empezando a ver la versión del noruego que todos esperaban tras su gran año en la Real Sociedad. Él está feliz en el club londinense, como ha explicado en las últimas semanas. Sus palabras podrían generar dudas sobre su futuro, aunque en el Madrid confían en su deseo de triunfar de blanco, tal y como dejó entrever al reducirse el sueldo justo antes de salir cedido.

Aún así, en el Real Madrid no se olvidan de él. En el club, que tienen en estima al jugador, cumplieron con su deseo sin pensar en su salida más allá del préstamo hasta final de temporada. Los blancos quieren de vuelta a Odegaard, mientras que desde Londres, en el seno del Arsenal, se mandan guiños al jugador en busca de su continuidad. Mikel Arteta no para de hacer público que es un gran jugador. Fue su gran valedor y su rendimiento está siendo aún mejor de lo que esperaba.

Martin Odegaard celebra un gol con el Arsenal REUTERS

La posibilidad de unirse a su compatriota, Erling Haaland, también es una razón más para que el centrocampista vuelva. El Real Madrid quiere fichar a una gran estrella este verano y las opciones se reparten entre Mbappé y Haaland, decantándose cada vez más la balanza hacia el lado del noruego por su precio y la mayor facilidad de acometer su fichaje. Ambos formarían una pareja para soñar, aunque de momento hay que convencer a uno y fichar al otro.

Un aviso

Paul Merson, leyenda del equipo 'Gunner', ha expuesto en su columna semanal del periódico Daily Star que el club y el jugador se tienen que decidir ya. "Espero que el Arsenal haya hecho sus deberes y sepa cuál es la situación. ¡Me decepcionaría si no hubieran hecho ya una oferta para ser honesto! Si ayuda al Arsenal a ganar la Europa League, el Real Madrid probablemente lo quiera de regreso o pedirá más dinero", concreta el que fuera centrocampista.

En Inglaterra están diciendo que el jugador le habría dicho a su entorno que quiere quedarse allí, por eso le piden que lo transmita públicamente. "Odegaard parece un jugador realmente bueno y espero que el Arsenal tenga la oportunidad de ficharlo de forma permanente, porque si no tienen la oportunidad de hacer que su préstamo sea permanente la próxima temporada, ¿por qué está jugando? Si saben que no quiere quedarse, no debería jugar porque le está quitando oportunidades a gente como Emile Smith-Rowe", concreta Merson.

