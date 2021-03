Odegaard busca la felicidad: su mensaje al Real Madrid... y el fichaje de Haaland

Martin Odegaard es uno de los nombres señalados por el Real Madrid de cara a verano y la próxima temporada. En el Arsenal está teniendo la continuidad que no tuvo de blanco durante sus meses con Zidane y se está empezando a ver la versión del noruego que todos esperaban tras su gran año en la Real Sociedad. Vuelve a tener confianza y se va acercando el momento de tomar una decisión sovre su futuro.

Odegaard se fue del Madrid en enero en busca de oportunidades y minutos, los que dejó de tener pese a empezar siendo un habitual en el equipo de Zidane. La mala suerte con las lesiones le terminó por dejar a la cola y pidió salir. En el club, que tienen en estima al jugador, cumplieron con su deseo sin pensar en su salida más allá del préstamo hasta final de temporada.

El Madrid quiere de vuelta a Odegaard, mientras que desde Londres, en el seno del Arsenal, se mandan guiños al jugador en busca de su continuidad. Mikel Arteta, entrenador gunner, solo tiene elogios para él cada vez que habla y los aficionados reclaman su fichaje. "Este tipo hizo una actuación mejor que la que vimos en Özil en los últimos 5 años. Tenemos que ficharlo de forma permanente", decía esta semana Piers Morgan, un conocido presentador británico.

Martin Odegaard celebra un gol con el Arsenal REUTERS

Odegaard es feliz en el Arsenal y así lo deja claro siempre que le preguntan. Sus palabras podrían generar dudas sobre su futuro, aunque en el Madrid confían en su deseo de triunfar de blanco, tal y como dejó entrever al reducirse el sueldo justo antes de salir cedido. Un guiño del noruego (que también tuvo Jovic) para volver a final de temporada.

Eso sí, Odegaard no quiere volver a cualquier precio. Quiere a toda costa que lo de los meses que estuvo en el Madrid con Zidane no se repita. No se ha cansado a repetir una y otra vez qué es lo que quiere: "He dicho muchas veces que he estado buscando estabilidad (en un mismo club), pero no la he encontrado. Creo que será importante encontrarla", decía recientemente.

Sus palabras son un mensaje claro para el Madrid. Odegaard quiere tener minutos de blanco, aunque también debe entender que la titularidad en el equipo hay que pelearla y no es tan sencilla de obtener como, quizás, lo pueda ser en el Arsenal. Aquí tiene que 'pelear' con Modric, Kroos y Casemiro, por lo que él también ha de comprender el esfuerzo extra que supone pelear por la titularidad en el Madrid.

No quita eso que el Madrid siga viendo a Odegaard como una pieza clave en su proyecto a medio y largo plazo. Por eso todos quieren que vuelva, pero su futuro se tendrá que decidir en una conversación que tengan el capitán de Noruega y el entrenador del Real Madrid, ya sea Zidane o no.

Juntar a los noruegos

Hay otra clave para convencer a Odegaard y es el fichaje de uno de sus compatriotas, Erling Haaland. El Real Madrid quiere fichar a una gran estrella este verano y las opciones se reparten entre Mbappé y Haaland, decantándose cada vez más la balanza hacia el lado del noruego por su precio y la mayor facilidad de acometer su fichaje.

Juntar a Odegaard y Haaland en el Madrid haría la vida más sencilla para los dos. A Odegaard porque tendría en el campo un socio de lujo al que conoce muy bien y a Haaland porque su adaptación (que no siempre es fácil, como se vio con Jovic) sería más sencilla con su amigo al lado tanto dentro como fuera del campo. Una pareja para soñar, aunque de momento hay que convencer a uno y fichar al otro.