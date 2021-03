El Real Madrid y la falsa tranquilidad del parón: claves y cuentas pendientes

Parón amable para el Real Madrid. Los de Zinedine Zidane solo 'pierden' a siete futbolistas durante semana y media por los compromisos de selecciones, cifra muy por debajo de lo que acostumbra el equipo blanco. Sin ir más lejos, en los últimos parones FIFA, en octubre y noviembre del año pasado, fueron entre diez y once jugadores los que tuvieron que abandonar Valdebebas.

Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy, Toni Kroos y Luka Modric son los elegidos. Un alivio para el Real Madrid, que ve como Casemiro o Fede Valverde se ahorran sus largos viajes con sus selecciones, que no tienen partidos durante este parón.

La aparente tranquilidad no significa que no haya trabajo que hacer ni claves que pueden marcar al equipo en su vuelta a la competición dentro de dos fines de semana contra el Eibar. Luego, a los pocos días, llegará la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Liverpool.

Sergio Ramos

Zidane no pudo contar con Sergio Ramos contra el Celta. Un golpe recibido en el partido contra el Atalanta provocó que el capitán del Real Madrid fuera reservado, pero este lunes se incorporó a la disciplina de la Selección. No hay nada por lo que arriesgar con Ramos si sigue teniendo molestias, por lo que lo lógico es que se recupere en Las Rozas hasta que pueda jugar. Y si los médicos no le ven disponible, lo mejor sería que volviera a Valdebebas.

Modric y Kroos

De los siete que viajan con sus países, los dos a los que se vigilará de más cerca son a Modric y a Kroos. Ambos son pilares en sus selecciones como lo son en el Real Madrid, pero desde la disciplina blanca cruzan los dedos para que ninguno de ellos vuelva lesionado o siquiera tocado. Son indiscutibles para Zidane y llevan bastante tiempo sin descansar, sobre todo Modric, que no lo hace desde el partido contra el Alcoyano al que no fue convocado.

Abrazo entre Benzema y Asensio para celebrar un gol LaLiga

Asensio

Poniendo ahora el foco en Valdebebas, Marco Asensio es uno de los que centra la atención. El motivo es que es uno de los jugadores a los que intentará recuperar Zidane este tiempo, ya que viene de unas semanas en las que ha sido criticado y ha acabado perdiendo el puesto en el equipo. Eso sí, sus dos últimos goles saliendo desde el banquillo llaman al optimismo y se intentará que recupere del todo su confianza.

Carvajal

Carvajal, Odriozola, Hazard y Mariano componen el grupo de lesionados en Valdebebas durante el parón de selecciones. Atención al primero, que aprieta desde hace días con el objetivo de regresar justo tras el parón. Lo tendrá muy difícil, pero no deja de intentarlo como avisaba hace unos días: "Cada vez queda menos", decía en las redes sociales. Eibar y la ida del Liverpool, sus objetivos,

Con Hazard habrá qué esperar un poco más, ya que se da por hecho que se perderá la eliminatoria de Champions al completo y también El Clásico contra el Barcelona que se juega entremedias de la ida y la vuelta contra el Liverpool.

[Más información: La Fábrica, clave en el Real Madrid para la próxima temporada 2021/2022]