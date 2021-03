Alaba solo quiere jugar en España: Real Madrid o Barcelona, sus opciones

¿Qué pasará con David Alaba? El futbolista ya anunció que no continuaría en el Bayern Múnich más allá del final de la temporada. "Tomé la decisión por mí mismo de hacer algo nuevo y dejar el club", dijo el jugador. "Quiero hacer algo nuevo", afirmó en la rueda de prensa que concedió el pasado mes de febrero.

Entonces decidió no hablar más y no desvelar en qué equipo jugará a partir de la próxima temporada: "Todavía no voy a decir nada sobre mi próximo equipo. Pero hablando de mis últimos 13 años aquí en el Bayern han sido unos años increíbles, he podido alcanzar muchísimo aquí".

En estos últimos meses, desde que comenzaron los rumores sobre la presumible salida del internacional austriaco al final de temporada, se ha hablado del Real Madrid, del PSG o de varios clubes de la Premier League como posibles equipos de destino para el futbolista.

David Alaba golpeando el esférico Reuters

A ellos se unió el Barcelona, en especial después de que Joan Laporta se convirtiese en el nuevo presidente de la entidad azulgrana este mismo mes de marzo. El Barça está en medio de una crisis económica. Si bien es verdad que el jugador llegaría a coste cero, su ficha no sería para nada pequeña.

Pese a que el poderío económico es mayor entre los clubes ingleses o el coloso que es el Paris Saint-Germain, según ha adelantado Sky Sports y ha confirmado RMC, por la cabeza del futbolista no pasa la idea de recalar en el Parque de los Príncipes o en el Chelsea. Solo quiere jugar en España.

Real Madrid o Barça

Tanto Pini Zahavi como Fali Ramadani buscan cerrar el próximo encuentro de David Alaba. Y ambos ya saben que el futbolista se inclina por jugar en La Liga, donde Real Madrid y Barcelona le abrirían sus puertas. Desde el pasado 1 de enero es libre para negociar con cualquier club y la cuenta atrás para que se resuelva el culebrón ya ha comenzado.

Su sueldo podría oscilar entre los 11 y los 15 millones de euros netos. Una cifra importante para cualquiera de los dos equipos españoles, aunque parece que, en estos momentos, el Real Madrid está un paso por delante. No hay que olvidar que no es la primera vez que el polivalente zaguero ha sido colocado en la órbita merengue. A esto habría que sumar una presumible primera de fichaje. Aunque, dinero a un lado, el club que consiga su 'sí, quiero' se hará con uno de los jugadores más apetecibles, consumados y todavía con mucho futuro por delante del mercado.

