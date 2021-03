Chelsea y Manchester City pelean con el Real Madrid por Alaba

Todavía no ha llegado el mercado de fichajes y el nombre de David Alaba está en boca de todos. Hace ya varias semanas del anuncio de su adiós al Bayern Múnich. Era un secreto a voces. El jugador no llegó a un acuerdo por su renovación y por eso no sorprendió que dijese públicamente que se iba del Allianz Arena.

"Tomé la decisión por mí mismo de hacer algo nuevo y dejar el club", dijo el futbolista. Sin embargo, no reveló el nombre de su próximo club, algo que se ha convertido en el gran secreto del momento. "Todavía no voy a decir nada sobre mi próximo equipo. Pero hablando de mis últimos 13 años aquí en el Bayern han sido unos años increíbles, he podido alcanzar muchísimo aquí", afirmó el zaguero.

"Mis representantes están en contacto con los clubes. El resto se decidirá en el futuro. Quiero un nuevo desafío, un nuevo desafío para poder desarrollarme más como persona fuera del campo", añadió entonces un futbolista al que se ha vinculado con el Real Madrid no solo en los últimos meses, sino también en años anteriores.

David Alaba golpeando el esférico Reuters

Mucho se ha venido hablando de ese posible fichaje por el Real Madrid, aunque con el paso de las semanas estas especulaciones se han venido apagando, mientras han cogido volumen aquellos rumores con otros importantes clubes de Europa. Y es que parece que todos quieren a Alaba.

El chollo del mercado

El Real Madrid es uno de los equipos en los que podría recalar el internacional austriaco, pero no solo él. El PSG también está muy atento a cualquier novedad y desde Inglaterra hablan del gran interés de Chelsea y Manchester City. Así lo ha revelado Daily Star.

Tanto el Chelsea como el Manchester City confían en su potencial económico para conseguir el 'sí, quiero' del jugador, quien todavía no se ha manifestado sobre en qué equipo le gustaría jugar. Incluso se ha llegado a hablar con la opción del Barcelona, más aún después de que Laporta ganase las elecciones a la presidencia, aunque el propio agente del futbolista lo desmintió.

"Eso no es cierto", dijo Pini Zahavi en declaraciones recogidas por Goal y SPOX. Estas palabras llegaron después de que se afirmase que Alaba y el Barcelona habían llegado a un acuerdo para las próximas temporadas. De momento, habrá que esperar para saber dónde jugará el austriaco a partir de la 2021/2022.

