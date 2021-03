Streaming en directo | Celta - Real Madrid (La Liga)

Celta y Real Madrid se miden este sábado en Balaídos con motivo del partido correspondiente a la jornada 28 de La Liga. El Real Madrid, con un regresos esperados y novedades en el once respecto al esquema, busca irse con una victoria al parón de selecciones y meter presión al Atleti y al Barça.

El regreso a la línea defensiva de cuatro, forzado por la lesión de Sergio Ramos, es la principal novedad en el dibujo de Zinedine Zidane para medirse al Celta de Vigo, que sale con todo tras recuperar a su capitán Hugo Mallo, que se perdió el duelo contra el Athletic por acumulación de tarjetas.

Después de jugar con tres centrales ante el Atalanta, el entrenador del Real Madrid situará una línea de cuatro atrás, con Nacho formando pareja con el francés Varane en el centro del eje y Lucas Vázquez y Mendy en los laterales.

Casemiro, durante un entrenamiento del Real Madrid

El técnico madridista recupera a Casemiro, que no pudo jugar la vuelta ante el Atalanta por sanción, y da continuidad en el once al uruguayo Valverde, por lo que Asensio seguirá siendo suplente.

Zidane habló en la previa sobre su futuro: "El mundo del fútbol es el que es, no voy a cambiar nada, siempre me ha gustado. Tuve la suerte de poder jugar en este gran club y ahora entrenar. Lo disfruto cada día. De lo que se dice no voy a cambiar nada, solo puedo disfrutar porque esto un día se va a acabar".

El Real Madrid comienza con: Courtois; L. Vázquez, Nacho Fernández, Varane, Mendy; F. Valverde, Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius y Benzema.

En el Celta no hay sorpresas, y Eduardo Coudet dispondrá muchas semanas después de su once de gala, con la excepción del portero Rubén Blanco, lesionado hace quince días ante el Huesca.

Araujo se consolida como pareja de Murillo en el centro de la defensa, y arriba el técnico argentino reserva para sus compatriotas Augusto Solari y Facundo Ferreyra, refuerzos invernales, el papel de revulsivos.

El Celta comienza con: Iván Villar; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón; Tapia; Brais Méndez, Denis Súarez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

