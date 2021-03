Las palabras de Zidane sobre Benzema que aplaude el madridismo: "Es la hostia, un lujo"

Karim Benzema volvió a ser el protagonista en una nueva victoria del Real Madrid. El delantero francés marcó dos de los tres goles que el equipo blanco firmó en Balaídos ante el Celta de Vigo. Esto sirvió para que, una vez más, Zinedine Zidane elogiase a su compatriota públicamente.

Unas palabras con las que se pueden identificar el madridismo. Y es que el '9' blanco, quien lleva más de once años defendiendo la elástica madridista, ha sufrido numerosas y duras críticas desde que firmó por el conjunto de Concha Espina. Ese "no es delantero para el Real Madrid" ha resonado a lo largo de todo este tiempo con más o menos fuerza.

Sin embargo, Benzema ha cambiado las críticas por piropos a base de trabajo, fútbol y goles. El camino no ha sido fácil para él, pero ahora son muy pocos los que dudan de que no solo es jugador para el Real Madrid, sino de que, además, es una leyenda del trece veces campeón de Europa.

Nada más acabar el partido, Zidane habló sobre Benzema. "Lo de Benzema es la hostia. Para la gente que le gusta el fútbol, ver a Karim es un lujo. Disfrutamos de él, hace la diferencia y sabe que sus compañeros son importantes", dijo 'Zizou' tras la victoria frente al Celta de Vigo en La Liga.

Benzema y Francia

Esta no es la primera vez que Zidane dice que Benzema es la "hostia" o que es un "lujo" para los que de verdad aman el fútbol. También se refirió a él en rueda de prensa, aunque en esta ocasión al ser preguntado por la ausencia del delantero en las convocatorias de la selección de Francia.

"Tú no lo entiendes. Yo no lo entiende. Somos muchos los que no lo entendemos. Pero lo que ha hecho hoy con sus compañeros otra vez ha sido espectacular. Desde el minuto 1 hemos ido a por el partido y creo que merecimos la victoria", dijo el técnico galo ante los medios de comunicación".

Karim Benzema celebra su gol al Atalanta REUTERS

El debate en el país vecino lleva abierto desde que Benzema se quedase fuera de la selección francesa por el 'caso Valbuena'. Este escándalo marcó un antes y un después, aunque en los últimos años se ha ido avivando el debate, puesto que son cada vez más los que quieren su vuelta con Les Bleus.

Sin embargo, los que mandan en la Federación Francesa de Fútbol se resisten a ese esperado regreso de Karim Benzema. Mantienen que la decisión última es de Didier Deschamps, quien siempre se ha mantenido firme en su decisión. Qué pasará en la Eurocopa y, sobre todo, después de ella, si el actual seleccionador no sigue, es una incógnita.