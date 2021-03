La Champions busca a un nuevo rey: el camino de los equipos hasta Estambul

La Champions League ha dibujado este viernes los caminos que desembocarán en la final de Estambul el próximo 29 de mayo. Los ocho equipos que quedan con vida ya saben cuáles son sus rivales de cuartos de final y el orden de los siguientes. Se presenta una lucha feroz entre tres clubes ingleses, dos alemanes, un español, un francés y un portugués.

Lo curioso que tendrán estos cuartos es que en ellos no estarán ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo. Han tenido que pasar 16 años para que ninguno de estos genios pase más allá de la primera ronda de eliminatorias, confirmando lo que era cuestión de tiempo, aunque con ellos se ha largado bastante más: hay un cambio de ciclo. La Champions, sin sus dos grandes reyes, busca monarca y no será por aspirantes.

Manchester City

Estrella: Kevin de Bruyne

* Último once titular en Champions

Es difícil quedarse con solo un jugador del equipo de Pep Guardiola, más aún este año. De Bruyne es la figura que le gustaría a todo equipo tener y que hace mejor al resto de sus compañeros. Una lesión hizo que no se haya podido ver tanto de él como a todo aficionado al fútbol le gustaría, pero ya ha vuelto a coger carrerilla. Su presencia junto a la de Gündogan, Mahrez o Bernardo Silva son las mejores armas del City para conseguir la ansiada Champions del jeque.

Borussia Dortmund

Estrella: Erling Haaland

* Último once titular en Champions

El Dortmund no será uno de los favoritos al título, pero tiene en sus filas a la mayor bestia de todas: Erling Haaland. Soo tiene 20 años, pero es el pichichi de la actual Champions con diez goles. El City es una presa muy dura, pero hasta ahora no ha habido nada que frene a este depredador del gol. Con él está claro que lo mejor está por venir y eso puede pasar por un fichaje por un club como el Real Madrid. Uno de los claros aspirantes al trono de Cristiano y Messi.

Oporto

Estrella: S. Oliveira

* Último once titular en Champions

El Oporto es la 'cenicienta' de los cuartos de la Champions y como tal no tiene una estrella diferencial como el resto de equipos. Lo que sí tiene es un 'general' en el centro de la defensa capaz de, a sus 38 años, secar a la Juventus de Cristiano Ronaldo en octavos. Para el club luso, llegar hasta donde ha llegado ya es un triunfo, pero no quiere renunciar a nada contra el Chelsea. Y si hay alguien que brilla en ese equipo y tiene margen para explotar es Sergio Oliveira.

Chelsea

Estrella: Timo Werner

* Último once titular en Champions

El Chelsea es otro desde que Tuchel cogió las riendas del equipo. Ahora mismo es uno de los equipos más seguros en defensa y, aunque no mete muchos goles, es muy fiable en todos los sentidos. Eso es gracias a jugadores como N'Golo Kanté o un Kovacic que se ha reivindicado con el técnico alemán. En sus filas, además, tiene varios aspirantes a ser la próxima gran estrella de la competición, resaltando Timo Werner y Kai Havertz. Por continuidad, el hombre a seguir es el delantero.

Bayern Múnich

Estrella: Robert Lewandowski

* Último once titular en Champions

Nadie va a descubrir a estas alturas a Lewandowski. Él, como el Bayern, es la apuesta más segura que hay ahora mismo en Europa. El club bávaro sigue imparable desde el año pasado y Lewandowski no pisa el freno en cuanto a meter goles (lleva 39 esta temporada). Eso sí, de momento, sus cinco tantos en Champions se quedan cortos al lado de los diez de Haaland. No será bueno picar al actual The Best.

PSG

Estrella: Kylian Mbappé

* Último once titular en Champions

Mbappé tuvo ante el Barça en octavos la eliminatoria que tanto necesitaba para confirmar que puede dominar Europa durante una década. A los culés, con un Messi opacado, le endosó cuatro goles. A su lado tiene a otro genio que perfectamente puede competir por el trono, que es Neymar. ¿Será la última vez que compitan el uno al lado del otro? Por lo menos, se quieren resarcir del mal sabor de boca que les dejó perder la última final de Champions ante el Bayern.

Real Madrid

Estrella: Karim Benzema

* Último once titular en Champions

Se le dio por muerto en la fase de grupos y aquí está. Al Real Madrid siempre hay que temerle. Lo mismo ocurre con Karim Benzema, acostumbrado a que le 'entierren' y seguir reivindicándose a base de goles y buen fútbol. ¿Quién puede negar que esta puede ser su Champions como líder de los blancos? Sin Cristiano, pero con Benzema. El delantero francés, el eterno incomprendido, busca lo único que le queda para quitarse la capa de segundo espada de CR7. Él también es un líder.

Liverpool

Estrella: Mohamed Salah

* Último once titular en Champions

Salah se pudo desquitar de la final de Kiev de 2018 ganando la siguiente edición en Madrid. El egipcio es considerado uno de los mejores del mundo desde hace unos años, pero ahora que ni Messi ni Cristiano están en el camino busca dominar el continente. No es el mejor Liverpool, tampoco el mejor Salah. Sin embargo, la Champions es siempre la excusa perfecta para renacer y más si te enfrentas a un viejo conocido, véase Sergio Ramos.

