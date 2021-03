Hollande niega presiones políticas para el 'no' a Karim Benzema en la selección de Francia

Karim Benzema dejó de ir convocado con la selección de Francia desde que estalló el 'caso Valbuena'. Didier Deschamps no le volvió a llamar a filas y esto ha provocado un montón de especulaciones, así como también ha abierto un debate en el país vecino puesto que muchos le quieren con Les Bleus.

Ahora ha sido François Hollande el que ha hablado sobre el tema. Lo ha hecho en declaraciones para L'Équipe. El que fuera presidente de la República de Francia ha explicado que no hubo presiones políticas y que todo el tema es puramente deportivo, que fue Deschamps el que decidió dejarle a un lado.

"¿Presión política en la decisión de Benzema? No más que la del Ministro de Deportes o Manuel Valls. Nadie hizo presión por ello. Les dije a los miembros del gobierno: ustedes pueden tener su punto de vista al respecto, pero la única línea posible es que el entrenador decida", ha señalado Hollande.

También ha hablado sobre la decisión del actual seleccionador francés: "Y es Deschamps quien eligió a otros jugadores para las convocatorias y no llevó a Benzema por motivos que fueron puramente deportivos, es cierto". Después, eso sí, no ha dudado en elogiar la figura del '9' del Real Madrid.

"Benzema es un gran futbolista y solo hay que ver lo que hace en el Real Madrid. Pero no voy a entrar en esa historia. El trámite no ha terminado. Solo diré que Benzema es un gran futbolista", ha añadido Hollande. Lo cierto es que el debate está en la calle y es que muchos no entienden como el delantero del Real Madrid, el goleador merengue no va convocado con la selección, cuando marca más que otros de sus compatriotas.

No existe sanción

Desde la propia Federación Francesa de Fútbol saben que dejar fuera a Karim Benzema no hace otra cosa que abrir una brecha entre los propios aficionados. Esto llevó a Noël Le Graët, presidente del organismo, a asegurar que no está sancionado.

"No está suspendido, aunque a día de hoy no nos hacemos esa pregunta. Es un jugador que lo está haciendo muy bien en el Real. Ya no es el mismo jugador que antes. Ha tenido una temporada completamente excepcional y, cada vez que lo veo, él está muy bien", fueron las palabras de Le Graët el pasado mes de febrero, al tiempo que confirmó que no había opciones de ver a Benzema en los Juegos Olímpicos.

