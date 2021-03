El vídeo que retrata a Hernández Hernández: "Si el VAR te llama es porque has cometido un error"

Alejandro Hernández Hernández ha sido el gran protagonista del fin de semana después de su controvertida actuación en el Derbi entre Atlético y Real Madrid. El colegiado canario fue clave en la resolución del partido después de acudir al VAR para no modificar, por primera vez en su trayectoria, la decisión sobre un penalti que en primera instancia no señaló por mano de Felipe.

La figura de Hernández Hernández ya estaba bajo sospecha en el círculo madridista por otros arbitrales polémicos en partidos disputados por el conjunto blanco. Lo sucedido en el Derbi es la gota que ha colmado el vaso y es que en todas las anteriores ocasiones que el canario fue avisado por el VAR por un error claro y manifiesto, cambió su decisión tras revisar las imágenes.

Ahora, El Golazo recupera unas imágenes de 'Amigos del Arbitraje' en las que se puede ver al colegiado hablando sobre el VAR y sobre ese cambio de decisiones después de ser avisado por haber cometido un error al sancionar o no ver una determinada jugada punible de castigo.

Hernández Hernández en "Amigos del arbitraje":



"Cuando te llaman para ver la pantalla es porque el compañero ha visto que has cometido un error claro y manifiesto"



#Golazo pic.twitter.com/NgN94cejzc — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) March 9, 2021

Hernández Hernández explicó que primero "te confirman que hay un error claro y manifiesto y te mandan a verlo". Siempre tomando la situación "con naturalidad" porque los árbitros son conscientes de que "todo el mundo está pendiente", algo a lo que ya están acostumbrados.

"Sobre todo, cuanto te llaman a ver la pantalla, que es el compañero del VAR el que decide si has cometido un error claro y manifiesto y si tienes que ir o no, una vez te llama es porque el compañero viendo las imágenes ha visto que has cometido un error claro y manifiesto", apuntó el colegiado del Comité canario.

Rearbitrar

El árbitro señaló que al ser avisado por el VAR ya vas a la pantalla "con la intención de ver eso que se te ha podido escapar". "Entonces te pones delante del monitor y le pides esas imágenes que demuestran tu error y modificas la decisión", continuó Hernández Hernández.

"Analizas la jugada, a veces unas llevan más tiempo que otras, pero simplemente analizas la jugada, detectas el error que ha detectado antes tu compañero, modificas la decisión y fuera", comentó el colegiado. "Es como una red de seguridad que te da esa segunda oportunidad de modificar una decisión errónea, que si no existiera el VAR no podrías modificar", sentenció Hernández Hernández.

[Más información - El Atleti ataca al Madrid tras la polémica del derbi: "Están acostumbrados a tener el viento a favor..."]