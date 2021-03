Hernández Hernández, el señalado del Derbi: su sospechoso historial contra el Real Madrid

Era el partido de la jornada y no decepcionó. El Atlético y el Real Madrid se dieron cita este domingo 7 de marzo en el Wanda Metropolitano para disputar una nueva edición del Derbi. El duelo acabó con empate a 1, con los goles de Luis Suárez para los rojiblancos y de Karim Benzema para los merengues, y con la figura de Hernández Hernández como la del actor principal del choque.

En el Real Madrid ya temieron lo peor al conocer la designación arbitral para el derbi madrileño. Las polémicas con Hernández Hernández como protagonista han sido varias para los blancos en los 25 partidos que ha dirigido el canario del conjunto merengue en Primera División.

25 duelos de los cuales 14 habían acabado con victoria madridista, cuatro en empate y siete derrotas. Ahora este Derbi se suma a la estadística para ampliar a cinco las tablas firmadas por el equipo blanco con Hernández Hernández como árbitro principal del encuentro.

¿Por qué fue Hernández Hernández el gran protagonista del Derbi? Por una acción que llegó cuando el marcador ya reflejaba la victoria por la mínima de los de Simeone tras el tanto de Suárez. Era el minuto 40 cuando Kroos botó el primer córner del partido para el Real Madrid.

Kroos ejecutó el saque de esquina y en el segundo palo estaba esperando un Casemiro libre de marca. Pero antes de que el esférico llegase al mediocentro brasileño, impactó con Felipe. Pero no con cualquier parte del cuerpo del futbolista del Atlético de Madrid, sino que golpeó en su brazo extendido.

Penalti no pitado a favor del Real Madrid

Lo que parecía en primera instancia un penalti de libro, para el colegiado canario no lo fue. El brazo de Felipe no estaba pegado al cuerpo, desviaba la dirección original del balón y tampoco venía de un rebote. Es por esto por lo que desde el VAR se avisó a Hernández Hernández de que debía revisar las imágenes.

Sin embargo, y tras la revisión de la acción desde diferentes perspectivas, el árbitro del Derbi volvió al terreno de juego para señalar que siguiese el juego. No había penalti para el Real Madrid. Mientras los del 'Cholo' respiraban tranquilos, en el equipo blanco nadie entendía cómo una pena máxima tan clara se iba al limbo.

En juego, no solo tres puntos. Y es que el Derbi aparentaba antes de su celebración un punto de inflexión en la temporada. Con el Atlético, el Barcelona y el Real Madrid en las tres primeras posiciones de la tabla y con tan solo 5 puntos entre todos ellos, el resultado del partido del Wanda se antojaba clave.

Karim Benzema celebra el gol del empate al Atlético de Madrid REUTERS

Al final hubo reparto de puntos en el Metropolitano. Karim Benzema salió al rescate en el 88' para hacer el tanto del empate. Antes de eso, tanto Thibaut Courtois como Jan Oblak habían sido muy importantes para sus respectivos equipos con paradas salvadoras.

¿Qué dice el Reglamento?

Las manos son uno de los puntos calientes en las polémicas arbitrales. Según el Comité Técnico de Árbitros (CTA), las manos en posición no natural deben ser consideradas como merecedoras de sanción. Dos claves aquí para considerar penalti la mano de Felipe, en primer lugar, porque el jugador "tiene el brazo en posición antinatural" y segundo porque "ocupa un espacio mayor, su cuerpo 'se hace más grande'".

Dejando a un lado la voluntariedad del futbolista y con las reglas en la mano, Hernández Hernández debió haber señalado penalti. Desde el VAR sí consideraron que la mano de Felipe era pena máxima, creyendo que la jugada, que este penalti no pitado, era "clara y manifiesta".

Reacciones

Zidane o Simeone no han querido entrar a valorar la acción de la polémica del Derbi. "Como siempre, no me voy a meter. El árbitro tomó la decisión de ver la imagen y de dejar seguir el partido. No me voy a meter en su decisión", afirmó el entrenador francés en rueda de prensa.

"Nosotros sabemos que no podemos entrar en eso. Sabemos cuál es el criterio, pero es el árbitro. Los jugadores dicen que había mano, él ha revisado la imagen con el VAR y ha decidido no pitar", continuó diciendo Zinedine Zidane ante los medios de comunicación.

Hernández Hernández habla con el 'Cholo' Simeone EFE

Simeone, por su parte, siguió esa misma línea: "Tengo tantas cosas para ver que me ocupo más de esas, estas las dejo para la gente del VAR y para los árbitros. No entro porque tengo muchas cosas en la cabeza". "Tengo tantas cosas para ver que me ocupo más de esas, estas las dejo para la gente del VAR y para los árbitros. No entro porque tengo muchas cosas en la cabeza", apuntó el argentino.

Mientras que los jugadores se han 'mojado' más. Koke afirmó que para él no era mano: "De mi lado diré que no es mano y del otro dirán que es mano. Mejor que los árbitros no lo va a explicar nadie". Para Benzema sí hubo mano: "Yo no he visto la jugada. Creo que la toca con el brazo, está el árbitro para eso. Cuando va a verlo, el 90 por ciento de veces es para pitar penalti, esta vez no. Hay que estar tranquilos".

El que no dudó a la hora de valorar la jugada fue Guti durante el descanso. "Para mí es mano. Pero viendo cómo están las cosas y cómo cambian cada día, pues creo que es complicado. Pero creo que es la primera vez que un árbitro va a ver una imagen así en el monitor y al final no lo pita", dijo José María Gutiérrez en Movistar LaLiga.

Reincidente

La polémica del penalti no pitado no hace otra cosa que la vuelta de las dudas sobre los arbitrajes contra el Real Madrid, en especial cuando Hernández Hernández está en escena. El colegiado canario ha expulsado en cuatro ocasiones a jugadores del equipo merengue, con Sergio Ramos como el gran perjudicado.

El capitán fue expulsado por el árbitro en dos ocasiones y ambas en El Clásico. Aunque fue la pasada temporada cuando Ramos acabó estallando contra él en zona mixta: "Me voy jodido con Hernández Hernández. Antes los árbitros eran más respetuosos y los capitanes podían hablar con ellos. En este caso parece que no. La arrogancia es algo que se tiene o se tiene".

Sergio Ramos y Hernández Hernández EFE

"Le he preguntado si tenía algún problema personal conmigo y, que si lo tiene, me lo dijese y lo arreglábamos. En el minuto 10 me condiciona con una amarilla después de recibir un codazo y un pisotón e interpreta que no es fácil. Y luego gano un balón en una disputa y me saca la amarilla", dijo Sergio Ramos tras un partido ante el Levante en la 2019/2020, del que los madridistas salieron perjudicados.

Hernández Hernández el árbitro de un gol mal anulado a Bale, de un penalti no señalado de Jordi Alba sobre Marcelo, de una amarilla no mostrada al propio Jordi Alba por agarrar del cuello a Modric, y de aquellos recordados dos penaltis no pitados sobre Varane ante el Barça, uno cometido por Rakitic y otro por Lenglet, así como de otras manos no pitadas. En la casa blanca tienen tomada la matrícula al colegiado canario.

Y es que el propio Butragueño, siempre prudente con sus declaraciones, manifestó el sentir del club ante el atropello en el Derbi: "Es penalti. Ha sido decisivo. El proceso es correcto, el VAR le pide que vaya a revisarlo y el árbitro decide que no es penalti. Otra vez no hemos vuelto a tener suerte con Hernández Hernández". Para resumir lo sucedido: esta es la primera vez en la que Hernández Hernández está en desacuerdo con el VAR y no rectifica su decisión.

