Martínez Almeida hará el saque de honor en el derbi del Metropolitano

Es una cita especial y no se la podía perder. José Luis Martínez Almeida ha demostrado ser uno de los aficionados más ilustres del Atlético de Madrid desde que se convirtió en alcalde de la capital. Evidentemente, iba a vivir el derbi de este domingo con la misma intensidad con la que vive todos los encuentros del equipo rojiblanco. Pero el también portavoz nacional del Partido Popular va a ser protagonista en el partido sobre el césped del Wanda Metropolitano.

Martínez Almeida va a realizar el saque de honor en representación de todos los ciudadanos de Madrid, justo un año después de que se celebró el último encuentro con público en el coliseo colchonero, dentro del marco de una serie de acciones para homenajear a los aficionados al fútbol que llevan tanto tiempo sin poder disfrutar de sus equipos en el estadio, así como a la ciudadanía de una ciudad que colapsó por las consecuencias terribles de la pandemia.

Además, en la grada del coliseo se podrá leer un mensaje de la afición relacionado con la demostración de recuperación que ha mostrado la ciudad. La oficina de Turismo de la Comunidad de Madrid también ha iniciado una campaña para el extranjero con el lema "Together, be make a Madrid better" ("Juntos, hacemos un Madrid mejor") aprovechando el duelo entre los dos equipos de la capital más representativos en el exterior.

Enrique Cerezo, Martínez-Almeida y Javier Tebas EP

Los rojiblancos vivieron el último partido con público en el Metropolitano con un empate a dos frente al Sevilla. Fue justo antes de la locura de Anfield, donde los colchoneros se clasificaron para cuartos de final de la Champions League resistiendo el resultado de la ida y remontando finalmente. Desde entonces, el coliseo del Atlético no ha vuelto a tener público en sus gradas, pero sí ha servido, por ejemplo, para la vacunación del personal estatal.

El gran derbi

El partido es toda una final para el Real Madrid tras su pinchazo del lunes contra la Real Sociedad. Solo le vale ganar contra el Atlético de Madrid si quiere mantener sus opciones al título de La Liga, aunque los últimos precedentes están del lado de los blancos. El histórico entre ambos entrenadores está del lado de Zidane con seis victorias, cuatro empates y dos derrotas contra Simeone.

Además de Almeida, el otro protagonista sobre el césped será Alejandro Hernández Hernández. El canario dirigirá el encuentro en el Wanda Metropolitano apoyado desde el VAR por José Luis González González y los merengues no tienen muy buenos recuerdos con él. Los blancos le recuerdan por grandes éxitos como los Clásicos en los que fue protagonista, como el 0-0 en el Camp Nou donde se comió dos penaltis a Varane, o la última victoria del Barça en la que se comió una falta de Luis Suárez sobre el central francés en una jugada que acabó en gol. No podrá estar Sergio Ramos en el campo ya que aún no ha terminado su recuperación, pero es uno de los colegiados que ha expulsado en más ocasiones al defensa.

