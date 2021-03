Mariano, lesionado: sigue la plaga de problemas musculares en el Madrid

El Real Madrid se ha llevado una nueva mala noticia del último entrenamiento de este jueves. Si EL BERNABÉU contaba que Karim Benzema aún no se ha reincorporado al trabajo de grupo, ahora mismo Zinedine Zidane está sin delanteros del primer equipo. Mariano Díaz se ha lesionado y sufre un problema muscular en el obturador externo izquierdo. El parte médico no incluye el tiempo de recuperación y dependerá de su evolución. Pero está confirmado que no llegará al derbi.

