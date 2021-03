Ferland Mendy: "Quiero ganar la Champions League y mi segunda Liga con el Real Madrid"

Ferland Mendy ha concedido una entrevista a CNEWS con motivo de la promoción de las Adidas Predator. El salvador del conjunto blanco ante el Atalanta en el Estadio de Bérgamo ha hablado sobre su primer gol en la Champions League, que fue muy importante al dar una ligera ventaja a los merengues en la eliminatoria de los octavos de final de la máxima competición continental.

"Es agradable. Este es mi tercer gol con el Real Madrid, el primero en la Champions. Y es muy importante, ya que nos da la victoria -ante el Atalanta- antes del partido de vuelta en casa. Entonces, es bastante bueno", ha comentado el lateral zurdo sobre su tanto en Bérgamo.

También ha hablado sobre su entrenador, Zinedine Zidane: "Honestamente, es un placer trabajar para él. Cuando llegué, al principio, fue una sensación muy especial tenerle como entrenador. Es muy atento y nos da buenos consejos antes, durante y después de los partidos".

Zidane habla con Mendy antes de un saque de banda REUTERS

Esta es la segunda temporada del defensa en la casa blanca, donde se siente muy cómodo: "Allí me siento muy bien, ya sea en la ciudad, en el vestuario con el resto de jugadores y con la plantilla. Estoy muy feliz en Madrid". También ha afirmado que el Real Madrid "es el mejor equipo del mundo". "Es un club que quiere ganarlo todo, llevarse todo. Hay una gran calidad en los jugadores y, obviamente, es un verdadero placer trabajar allí".

"No me impresionó particularmente cuando llegué. Después, obviamente, estos son jugadores que vi en la televisión antes. Luego, entrenar con ellos, me provocó algo. Pero después, fui adaptándome y rápidamente me fundí en este hermoso equipo", ha continuado el galo.

Objetivos y consejos

Mendy ha afirmado que quiere más títulos: "Ganar la Champions League y una segunda Liga después de la del año pasado. Entonces, espero estar en el grupo de la selección de Francia que juegue la Eurocopa". "Lo principal, al principio, es tener un buen desempeño en el club. Ganar todos los títulos que sea posible e ir a la Europa sería algo maravilloso para mí. Es una cosa que quiero. Tengo ganas", ha asegurado.

Echando la vista atrás, Ferland Mendy ha lanzado un consejo a los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos: "Tienes que creer en tus sueños. Da todo de ti en todo lo que haces. Trabaja duro y ten paciencia. No debemos querer tomar atajos. Y, sobre todo, mucha cabeza. En el fútbol hay talento, pero sobre todo hay mucha mentalidad. Es fundamental para el éxito".

[Más información: Mendy, goleador por sorpresa del Real Madrid para tomar ventaja contra el Atalanta]