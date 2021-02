Haaland: "¿Interés del Real Madrid? Siempre es bonito que se fijen en ti"

Victoria del Borussia Dortmund a domicilio con un Erling Haaland estelar ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. 2-3 finalizó un encuentro que deja a los alemanes con más posibilidades de acceder a cuartos, aunque el último gol de Luuk de Jong da alas al equipo español para poder dar el campanazo en el Signal Iduna Park.

El MVP del encuentro fue un Haaland que habló para los medios de la UEFA después del pitido final. El internacional noruego se mostró muy contento por el resultado y por la imagen que dio su equipo: "Marcamos tres goles y eso es importante, pero tendremos que salir a atacar. Hay que seguir y ser sólidos".

También fue preguntado el delantero por si se había 'picado' con Kylian Mbappé después del hat-trick de este al Barcelona en el Camp Nou: "Me gusta jugar la Champions y me inspiré en los tres goles que marcó Mbappé en el Camp Nou. Le doy las gracias a él. Fue una bonita noche".

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la Champions League Reuters

En declaraciones para DAZN, Haaland también ha analizado el duelo: "Creo que, no sé si se puede decir que es por motivación o pasión o lo que sea, pero hoy estuvimos más en línea. Estuvo bien. No ha sido bueno dejar que nos metan dos goles, pero sí lo es marcar tres goles fuera de casa y llevarnos el partido".

"Teníamos un buen plan. Edin -Terzić- ha estado bien y he hablado mucho con él. Me dijo que hoy sería mi partido y que tendría mis oportunidades y las tuve, así que fue una victoria importante", ha continuado diciendo el futbolista ante el micrófono del medio anteriormente citado.

El Real Madrid

En declaraciones que recoge El Transistor de Onda Cero, Erling Haaland fue preguntado por el interés del Real Madrid en hacerse con sus servicios y es que desde hace ya más de un año se habla de él como uno de los favoritos para ser el próximo '9' del conjunto merengue.

"¿Interés del Madrid? Siempre es bonito que se fijen en ti", ha asegurado un Haaland que nunca ha ocultado que le sientan bien los rumores que hablan del interés del Real Madrid en su fichaje, aunque siempre se ha mostrado contento con el papel que tiene en el Borussia Dortmund.

¿Acabará jugando de blanco? ¿Lo hará Mbappé? Estas son algunas incógnitas que todavía no se han despejado, de lo que no hay duda es de la admiración del noruego hacia Kylian: "Sí. Es un jugador increíble, también uno de los mejores del mundo. Y sí, por supuesto que no es mi objetivo -batir récords-, pero es bueno hacer algo bueno".

