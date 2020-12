Vinicius: "Soy muy fan de LeBron James y de Hamilton, buscan la igualdad en el mundo"

Noveno capítulo de la serie Vini for Real, en el que esta vez el racismo es el gran protagonista del episodio: "Nuestra responsabilidad comienza con tomar conciencia de nuestras acciones y sus consecuencias para otras personas y la sociedad. Es surrealista que a día de hoy sigan existiendo tantos casos de racismo, injusticia social, irresponsabilidad ambiental, entre muchas otras cosas... El buen ejemplo es el mejor y más eficaz sistema educativo. El cambio comienza en cada uno de nosotros".

Vinicius es uno de los jugadores a los que se ha visto celebrar sus goles con el puño en alto, en señal de protesta contra el racismo. El jugador del Real Madrid reconoce que todavía queda mucho por hacer: "En Brasil tenemos que cambiar mucho. Tenemos que mejorar la seguridad, los colegios, la educación, debemos tener más profesores y más aulas".

Educación como puente a acabar con las desigualdades y también con el racismo: "Va a mejorar todo si tenemos más niños en las escuelas y en el deporte". Un capítulo de compromiso y en el que habla de una lacra que durante este 2020 ha dejado episodios muy tristes para nuestra historia.

Además, Vinicius también habló sobre dos referentes que también han luchado mucho contra el racismo: "Soy muy fan de Lebron James y Hamilton, dos deportistas que defienden mucho esta causa y que buscan la igualdad en el mundo. Yo también que puedo, ayudo".

Entrega anterior

En el capítulo anterior, el joven extremo brasileño recordó el momento más duro de su carrera: cuando cayó lesionado de gravedad en el partido ante el Ajax de Ámsterdam de la Champions League. "Era uno de los jugadores que mejor estaba jugando en aquel momento. Me sentía bien en aquel partido a pesar de que íbamos perdiendo. Quería ir a por la victoria. En aquel momento solo quería jugar y dar lo mejor de mí", explicó.

"Salí lesionado, estaba triste. Todo el trabajo que había hecho para jugar no lo iba a poder demostrar durante un tiempo y fue complicado. Llegué a casa en muletas y me di cuenta de que no iba a poder ayudar al equipo. Tampoco sabía cómo iba a volver, porque tú puedes volver y a lo mejor el entrenador ya ha cambiado, todo cambia y tienes que empezar de cero. Todo se había terminado, la temporada, no poder ganar títulos, jugar partidos, ir con la selección...", añadió Vinicius.

