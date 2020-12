Bale, un gol histórico y una lesión en 45 minutos

La temporada de Gareth Bale está siendo un tanto irregular. Su regreso a la Premier League y al Tottenham Hotspur fue muy ilusionante, una cuestión que no se está viendo sobre el terreno de juego con un rendimiento que deja mucho que desear. Aún así, el galés anotó este miércoles en el triunfo de los londinenses en la Carabao Cup ante el Stoke City. El jugador volvió a tener trascendencia sobre un resultado de los de José Mourinho, pero no con demasiada suerte.

Bale anotó un buen tanto de cabeza, con un gran giro para colocar el balón lejos del alcance del portero local. Stoke-on-Trent vio como la estrella británica se reencontraba con el gol. Ha anotado tres ya este año, uno en cada competición que ha disputado. De hecho, este tuvo un punto de morbo. El galés marcaba en dos partidos de Copa de la Liga consecutivos... con 2.975 días de diferencia. Su último tanto lo había conseguido el 31 de octubre de 2012 en la derrota contra el Norwich.

Pero el punto de mala fortuna llegó cuando se tuvo que retirar al descanso del choque. Mourinho decidió sustituir al jugador cedido por el Real Madrid para dar entrada a Son Heung-Min. Un cambio, cuanto menos, sorprendente. Aunque, tras el final del encuentro, el técnico portugués confirmó que lo había sustituido por lesión: "Él notó algo durante la primera mitad y me dijo durante el descanso que necesitaba ser cambiado por precaución".

Bale puede seguir luchando por esta competición después de ayudar a su equipo a entrar en las semifinales. Los Spurs no ganan este trofeo desde 2008, con Juande Ramos en el banquillo. Es una gran motivación para el galés tratar de liderar a su equipo en la Carabao Cup, con el ánimo también de convertirse en más titular de lo que es. Encontrar un hueco en la delantera que conforman Kane y Son es difícil, pero por su calidad puede conseguirlo.

Criticado

No todo el mundo está conforme con su regreso. Ha sido Roy Keane el que ha señalado al 'Expreso de Cardiff'. "No veo a Gareth Bale volviendo al nivel que tuvo años atrás. Los jugadores top necesitan jugar semana tras semana", ha asegurado el ex del Manchester United que ahora trabaja como comentarista en la televisión. El galés no acaba de explotar en el Tottenham de José Mourinho y ya está recibiendo las primeras críticas a su rendimiento.

Parece que estos minutos tan contados son parte del plan de Mou. "Como Cristiano y Messi, cuando Bale está en su mejor momento, es capaz de brillar en grandes momentos en grandes partidos pero parece estar muy lejos de eso", ha continuado explicando Keane para sentar las bases sobre su teoría de que el internacional galés no volverá a ocupar un lugar en el top mundial.

