"Si yo fuera Salah, odiaría al Real Madrid"

Mohamed Salah se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes del final de año con los rumores que vuelven a colocarle en el Real Madrid. Todo llega después de una entrevista que concedió el propio futbolista a un medio español, pero después llegaron las palabras de alguien en este mismo sentido, alguien que le conoce muy bien.

Sin embargo, también hay voces que señalan que es inimaginable verle vistiendo la camiseta blanca. Y todo por una razón muy concisa: la final de la Champions League del 2018. En ella, el Liverpool no solo cayó ante el Real Madrid, que conquistó así La Decimotercera, sino que Salah acabó el partido lesionado después de una acción ante Sergio Ramos.

John Aldridge, quien fuera futbolista del conjunto red, ha explicado, en un artículo de opinión en Liverpool Echo, el porqué Mohamed Salah debería odiar al trece veces campeón de Europa. "Personalmente, creo que después de la experiencia en la final de la Champions y la manera en la que le trató Sergio Ramos, si yo fuera él, odiaría al Real Madrid".

Sin embargo, el exjugador del Liverpool no las tiene todas consigo, ya que ha asegurado que ahora si un futbolista quiere irse de un club, su voluntad acaba siendo la que vale, por lo que cree que la figura de Jürgen Klopp puede ser clave para lograr la continuidad del internacional egipcio en Anfield. "Los jugadores son muy poderosos ahora, si se quieren ir, se van. Fin de la historia", ha afirmado.

¿Es feliz Salah?

Esta es la gran cuestión que se plantea ahora. Esta es la cuarta temporada del jugador en las filas del Liverpool, donde ya sabe lo que es ganar títulos como la Premier o la Champions League. En la actualidad, es el máximo goleador de la liga inglesa con 13 goles en 13 partidos, pero su compatriota Mohamed Aboutrika aseguró hace tan solo unos días que el delantero no era feliz en Anfield.

"Llamé a Salah para hablar de su situación en el Liverpool y está decepcionado, pero eso no afectará a sus actuaciones sobre el terreno de juego", dijo en beIN Sports. "Sé que Salah no está feliz en Liverpool, me dijo las razones, pero es un secreto y no voy a hablar de ello en público. Una de las cosas que le enfadaron fue el no ser capitán contra el Midtjylland", continuó Aboutrika.

El propio Salah habló de una posible salida en el futuro, durante una entrevista con el diario AS. "Creo que Madrid y Barcelona son dos clubes top. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro, pero ahora mismo estoy centrado en volver a ganar la Premier League y la Champions League con Liverpool", comentó el jugador egipcio.

De hecho, Aboutrika opina que en cualquiera de los dos grandes de España, su compatriota ya habría logrado conquistar el Balón de Oro: "Si Salah fuera jugador de Real Madrid o Barcelona y jugase al mismo nivel que lo hace en el Liverpool, habría ganado el Balón de Oro".

