Ni Mbappé ni Pogba, el mejor futbolista del año para Francia es Benzema

Karim Benzema volvió a ser decisivo en un partido del Real Madrid. Sus dos goles fueron claves para la victoria de los blancos contra el Athletic, en el partido adelantado de la jornada 19 de La Liga. Después de este triunfo, el propio delantero habló sobre su actuación.

Un detalle, aparte de los goles, fue muy aplaudido por los aficionados. Benzema firmó una 'espaldinha' que ya ha quedado entre las jugadas más especiales de la temporada 2020/2021. "Es una acción que... yo veo el fútbol así. Lo hago si es necesario. No voy a decir que trabajo eso", dijo el galo después del partido.

A él también se refirió, en rueda de prensa, Zidane, quien dejó claro que su compatriota es el mejor delantero francés de la historia: "Para mí sí. Para mí lo está demostrando. Lleva jugando en el Real Madrid mucho tiempo, lleva más de 500 partidos, muchos goles... Su palmarés, lo que ha hecho, habla por sí mismo. Para mí es el mejor, está clarísimo".

Benzema celebra un gol con el Real Madrid en La Liga

"Las cosas se hacen poco a poco. Ahora es un jugador más hecho. No es un '9' puro, en el sentido de que solo piensa en el gol. Por eso a mí me gusta, me encanta, porque no solo tiene en la cabeza, piensa en asociarse... y eso es lo que me gusta. Sin hacer el equipo un gran partido, ha marcado dos goles. Eso es lo que tiene Karim", añadió Zinedine Zidane sobre Karim Benzema.

Debate en Francia

Después de estas declaraciones del mito galo, France Football ha publicado una encuesta en su web para preguntar a sus usuarios si Benzema es el mejor futbolista francés del año 2020. El resultado no puede ser de lo más contundente con un 70 por ciento de los votos a favor.

Mbappé, Giroud, Kanté, Pogba, Camavinga, Griezmann... son muchos los futbolistas franceses que están en el top mundial, pero es Karim el que, según sus compatriotas, es el número 1 del momento. Un jugador que este mismo sábado cumple 33 años y que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

Karim Benzema, con la camiseta rosa, en un partido del Real Madrid Reuters

No hay que olvidar que Kylian Mbappé es el 'niño bonito' de Francia. El joven delantero es la estrella del PSG, junto a Neymar, y mucho se habla sobre su posible fichaje por el Real Madrid, equipo en el que, si finalmente se cierra su llegada en los próximos meses, compartiría vestuario con el actual '9' merengue.

Sin embargo, es Karim Benzema el favorito de sus compatriotas en este 2020. Con el Real Madrid conquistó este año, además de ser clave en la consecución del título, La Liga. También la Supercopa de España, aunque para este torneo disputado el pasado mes de enero fue baja por lesión.

El medio francés destaca este éxito en la liga española de Benzema, aunque también que Mbappé ganó la Ligue-1 con el PSG y además llegó hasta la final de la Champions League, mientras que Coman conquistó todos los títulos con el Bayern Múnich. Pese a todo ello, como Zidane, Francia elige a Karim.

[Más información - Se cumplen 10 años del "gato" de Mourinho a Benzema: de suplente a líder y estrella del Real Madrid]