Benzema: "¿Espaldinha? Yo veo el fútbol así..."

Karim Benzema ha vuelto a ser el mejor en un partido del Real Madrid. El delantero francés venía de hacer historia el pasado sábado en el Derbi contra el Atlético. Entonces se convirtió en el extranjero que más encuentros oficiales ha disputado con la elástica blanca, superando a Roberto Carlos y sus 527 apariciones. Ya van 529 y el veterano futbolista suma y sigue.

Ante el Athletic, el futbolista marcó dos de los tres goles en la victoria merengue frente a los leones. Después del encuentro, el galo analizó el triunfo, en el partido adelantado de la jornada 19 del campeonato doméstico. "Era un partido importante en casa. El día de Champions ya estábamos por el buen camino porque defendimos y atacamos como equipo. A este nivel salen las cosas bien", comentó.

La victoria no fue fácil. El Athletic comenzó muy fuerte, aunque la expulsión de Raúl García en el 13' de partido abrió un nuevo escenario. Un nuevo comienzo en el que las fuerzas tampoco se decantaron a favor de los de Zidane pese a estar con un hombre más sobre el terreno de juego.

Sobre la particular dureza del equipo vasco también habló Benzema en el post. "Ellos también juegan bien y se meten atrás. Ha sido difícil romper su bloqueo en defensa. Ha sido un partido de paciencia", apuntó el francés. Quien dejó dos goles, otro más de cabeza, y un gesto técnico que ha sido muy aplaudido.

"Es una acción que... yo veo el fútbol así. Lo hago si es necesario. No voy a decir que trabajo eso", comentó sobre la famosa 'espaldinha'. Después habló sobre los remates de cabeza y es que es el tercer tanto que suma en los últimos tres encuentros de esta forma: "Lo trabajo en los entrenamientos. Un delantero tiene que meter con todo. Es bueno para mí y para el equipo".

Antes de ir a vestuarios para celebrar la victoria con sus compañeros, Karim Benzema comentó el buen estado en el que se encuentra el equipo a estas alturas de la temporada. "Estamos bien físicamente. Hay muchos jugadores. Trabajamos poco porque hay mucho partido. Lo más importante es la cabeza y la mentalidad", finalizó el '9'.

Piropos a Karim

Zidane también habló sobre el delantero francés en rueda de prensa: "Para mí sí. Para mí lo está demostrando. Lleva jugando en el Real Madrid mucho tiempo, lleva más de 500 partidos, muchos goles... Su palmarés, lo que ha hecho, habla por sí mismo. Para mí es el mejor, está clarísimo".

Karim Benzema celebra su gol al Athletic Club REUTERS

"Las cosas se hacen poco a poco. Ahora es un jugador más hecho. No es un '9' puro, en el sentido de que solo piensa en el gol. Por eso a mí me gusta, me encanta, porque no solo tiene en la cabeza, piensa en asociarse... y eso es lo que me gusta. Sin hacer el equipo un gran partido, ha marcado dos goles. Eso es lo que tiene Karim", apuntó sobre su compatriota.

