El reencuentro de Vinicius con el Atlético: un antes y un después en el Real Madrid

Hace algo más de dos años, Vinicius formaba parte del Real Madrid Castilla en un derbi contra el Atlético de Madrid B. El brasileño se estaba probando y quería acallar las dudas que muchos habían puesto sobre su fichaje. Él lo hizo de la mejor manera que sabía: marcando y luciéndose en el terreno de juego. Y eso que no lo tuvo fácil.

Vinicius se había llevado todos los focos y la defensa rojiblanca centró en él todos sus ataques. Dureza, faltas constantes... y hasta un mordisco en la cabeza que se convirtió en viral y que llevó al defensa colchonero a tener que pedir perdón en los medios del club. "No me siento orgulloso de lo que ocurrió, y no refleja nada cómo soy como jugador. Esta acción no representa los valores que el club inculca", indicó Tachi, que reveló que se dio "un abrazo" con Vinicius "y todo quedó ahí".

El brasileño no lo pasó bien y, pese a ello, comandó al Real Madrid en el empate en el derbi de filiales. Recientemente, el brasileño ha recordado los hechos de la misma manera. Vinicius, acostumbrado a un fútbol duro como el de su país, se quedó sorprendido por la intensidad del duelo del 2018.

"Yo pensaba que la rivalidad era más entre los primeros equipos, pero me hicieron más de 20 faltas... ¡me intentaron morder! En el momento pensé que no podía ser nada, pero después ves el vídeo e intentó morderme. Y me sacaron amarilla a mí", ha recordado el jugador brasileño.

Del 2 de septiembre del 2018 a diciembre del 2020 han cambiado muchas cosas. La principal que Vinicius ya forma parte de la primera plantilla y que es uno de los fijos en las rotaciones de Zidane. En el derbi se reencuentra con uno de los primeros clubes que le probó como rival y con el recuerdo de ese mordisco en la mente.

Vinicius, durante el calentamiento del Real Madrid Reuters

Vinicius está a todo

El delantero no puede dudar. Es una de las claves de Zidane. Y los datos así lo reflejan. Vinicius ha tenido presencia en todos los partidos disputados hasta el momento a excepción de uno. Salvo en la segunda jornada ante el Betis, que se quedó en el banquillo sin ningún minuto, Vinicius ha disfrutado de tiempo sobre el césped en todos los partidos disputados. Entre ellos, importante, El Clásico contra el FC Barcelona donde disfrutó de los 90'.

El factor a mejorar es la puntería de cara a puerta. Vinicius ha marcado tres goles y ha generado otros dos en lo que va de campaña. Sin embargo, lleva sin anotar un tanto desde el 4 de octubre, cuando anotó un tanto determinante frente al Levante. Desde entonces no se ha reencontrado con el gol, aunque ante el Sevilla reclamara el tanto que finalmente no le dieron. En el derbi tendrá una nueva oportunidad.

Balance rojiblanco

Vinicius acumula cuatro apariciones ante el Atlético de Madrid. Tres en Liga y una en la pasada Supercopa de España que terminó con el equipo de Zidane como gran campeón en los penaltis. Sin embargo, la última temporada solo tuvo presencia en uno de los dos derbis contra los de Simeone. Y, curiosamente, fue en el de la segunda vuelta. En la jornada 7 se quedó en el banquillo y en la segunda vuelta, correspondiente a la jornada 22, jugó 45' en la victoria por 1-0 en el Santiago Bernabéu.

Las cosas desde entonces han cambiado. Ni se juega en Chamartín, ni hay público en la grada. Además, el Atlético de Madrid es líder y los de Zidane no pueden fallar para reducir a tres la ventaja en puntos.

[Más información - Vinicius no tiene dudas sobre su gol al Sevilla: "Claro que es mío"]