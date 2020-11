El Milan confirma que hablará con el Real Madrid para negociar el futuro de Brahim

Brahim ha conquistado Italia. El jugador cedido por el Real Madrid salió este verano ante la falta de espacio en la plantilla. Era lo mejor tanto para el equipo de Zidane como para el propio talento del malagueño. Y está cumpliendo con las expectativas de forma clamorosa. Es una de las revelaciones de la Serie A y en el Milan quieren alargar su estancia.

La cesión del Real Madrid es hasta final de esta temporada. Sin embargo, en las últimas semanas ya se había rumoreado la intención del Milan de ampliar el acuerdo para mantener a Brahim más tiempo. En la previa de la jornada liguera, el director deportivo de la entidad lo ha confirmado: están preparando un encuentro con el Real Madrid para tratar la situación del centrocampista.

Frederic Massara aseguró en los micrófonos de Dazn que "Brahim lo está haciendo muy bien". En el club están "contentos y satisfechos con él" y ya piensan en los próximos meses. "Nos podrá dar mucho y para su futuro hablaremos con el Real Madrid en los próximos meses, sin ninguna duda". Su inicio en la competición italiana no deja lugar a dudas: tiene talento y en el equipo de Ibrahimovic lo está sabiendo reflejar.

Brahim durante un partido con el AC Milan Reuters

Esta temporada solo se ha perdido cuatro partidos, aunque en todos fue mínimo convocado. En total acumula doce apariciones entre Serie A, Europa League y clasificación para esta competición europea. En ellos ha logrado tres goles y ha dado una asistencia. Más de 650 minutos en las piernas y con una última titularidad justo en el duelo ante la Fiorentina donde el director deportivo se pronunció.

Vínculo con Zidane

Brahim, pese a esta cesión, no piensa en otra cosa que no sea triunfar en el Real Madrid. Quiere hacerlo al lado de Zidane y con un vestuario repleto de calidad. Es su sueño y en el club merengue no quieren perderle. Tampoco el técnico. El vínculo entre entrenador y jugador sigue vigente y hasta Brahim desveló que el francés le había mandado algún que otro mensaje.

Fue durante una entrevista donde destacó que guardan "un cariño especial y mutuo" y que, pese a lo apretado del calendario para ambos protagonistas, siempre hay un hueco para escribirse. "Siempre recibo algún mensaje", indicó por entonces Brahim Díaz. Algo que no sorprende, pues el propio jugador también reconoció que antes de poner rumbo a Italia, Zidane le dio algún que otro consejo sobre la competición que tanto disfrutó él.

Hueco en el Madrid

De cara al futuro, el Real Madrid tendrá que reorganizar su plantilla. Además de tener que abordar alguna que otra renovación, en la entidad merengue llegó recientemente la petición de Isco Alarcón de salir traspasado. El malagueño, que además guarda una buena relación con Brahim, no está contento con sus minutos y pidió analizar ofertas en enero.

Sin embargo, a las oficinas de Chamartín aún no ha llegado ninguna oferta. Y esta, en caso de que se produzca, debe ser acorde al nivel de Isco. El club no realizará ningún regalo en el mercado y menos tras obtener 100 millones de euros en el último periodo de traspasos veraniego.

