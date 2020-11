Esperando a Asensio: los números que preocupan en el Real Madrid

Las esperanzas del Real Madrid contra el Inter de Milán pasan por Eden Hazard. El delantero belga será el líder del equipo en la 'final' de Champions League que se le presenta al equipo blanco este miércoles. Fallar no vale y el Madrid espera el máximo de su estrella, pero también del resto que se espera que estén en el once. Uno de ellos es Marco Asensio, el segundo espada del Madrid en ataque en Milán.

Las bajas dejaron al Madrid sin Benzema ni Jovic contra el Villarreal y lo vuelven a hacer contra el Inter. Así todo apunta a que el once que se verá contra los neroazurri será con Asensio, Mariano y Hazard como tridente de ataque. El mismo que el sábado, pero con el añadido de Asensio tras haber cogido aire pasados unos días de su regreso del parón internacional con la Selección.

Zinedine Zidane sigue esperando al mejor Asensio o, al menos, al Asensio más incisivo en ataque. Preocupa su participación esta temporada en los casi 600 minutos (594') que ha jugado repartidos en diez partidos. No suma ni goles ni asistencias y eso le deja en la cola de los atacantes del Real Madrid como el que peor ratio tiene de cara a puerta en la temporada 2020/2021.

Marco Asensio, durante algún calentamiento del Real Madrid Reuters

Seguramente no era lo que se esperaba para este arranque de temporada. Y es que tras regresar hace unos meses de su grave lesión, Asensio ilusionó con el nivel de su vuelta. En la recta final de La Liga dio una asistencia, hizo tres goles y pudo sumar uno más ante el Villarreal (tras una jugada mágica de Vinicius) de no ser que el árbitro lo anulara. Asensio casi dobla sus minutos jugados de la temporada pasada, pero su cuenta de goles y asistencias sigue a cero.

Bien es cierto que con Asensio había que ir con paciencia. Un regreso como el de él, tras pasar tantos meses de baja, requiere de tiempo, más aún por la nueva lesión que sufrió al comienzo de esta temporada. Es un proceso largo hasta que vuelva a sentirse cien por cien cómodo en el terreno de juego, pero han pasado más de cinco meses desde su regreso y el tiempo ahora sí le empieza a apretar.

La exigencia es mayor con Asensio según pasan los meses. En unas semanas se habrá cumplido medio año de su regreso y Marco no puede seguir sin marcar ni asistir esta temporada. Sobre todo en su actual rol como titular en el equipo de Zidane. El técnico francés tiene claro que su tridente de gala en ataque lo forman Benzema, Hazard y el balear. Y, ahora mismo, la pata que más cojea es la de Asensio.

Se la juega

Hasta hace no mucho, Asensio era el mejor proyecto de futbolista que tenía el Real Madrid. Desde que aterrizara en el equipo en verano de 2016 suma 30 goles y 20 asistencias. Tampoco es que suela tener unos números exagerados, pero siempre ha habido comunión en torno a que es uno de los mejores valores que tenía el equipo en plantilla de cara a puerta. Ahora le cuesta y la situación empieza a preocupar en el Real Madrid.

El final de año será crucial para Asensio. No parece que Zidane le vaya a desbancar del once titular por el momento, pero al Madrid se le avecinan partidos tan vitales que no se puede permitir que uno de sus jugadores más ofensivos siga con sus números a cero. En Milán apunta a regresar al once y tanto Zidane como el club y el madridismo espera que se vuelva a ver la mejor versión de un Asensio que, con 24 años, ya no es un niño.

