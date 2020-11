Pedri y el 'no' del Real Madrid: se descubre por qué no pasó la prueba

Uno de los temas de la semana ha sido la prueba que Pedri González realizó con el Real Madrid y en la que se rechazó su ingreso en La Fábrica. Las recientes palabras del propio futbolista canario, ahora jugador del Barcelona, generaron polémica y hasta se dijo que dentro del Madrid se trató de entender por qué no se fichó en aquel entonces al que ahora es una de las grandes perlas culés.

Para aclarar el asunto, Manolo Díaz, quien fuera responsable de formación de la cantera del Real Madrid hasta 2020, ha hablado en Què T'hi Jugues de SER Catalunya. En su intervención ha revelado que la vez que Pedri hizo las pruebas del Real Madrid coincidió con un temporal que dificultó las prácticas.

"Cayó una nevada impresionante, solo pudo entrenar dos ratos: martes y jueves. El miércoles no le dejaron jugar un amistoso", ha explicado Manolo Díaz. "Los técnicos del Cadete A junto a Captación valoraron que era poco tiempo para decidir quedarse", ha dicho sobre el 'no' final al fichaje del talento canario.

Pedri González, con la sub21 EFE

Cree que las circunstancias fueron las culpables y que no se pudo evaluar a Pedri como se debía: "Nadie duda del potencial de Pedri, pero fueron 2 entrenamientos muy cortos y en una situación anómala para él, con un clima muy diferente y las circunstancias no fueron las mejores ni para él ni para nosotros evaluarlo".

Sobre el responsable, no apunta en concreto: "Fue una decisión consensuada, no sé si fue responsable Alfredo Merino (captación de talento nacional), pero seguro que no tomó la decisión él solo". "Entiendo que los dirigentes quieran saber lo que sucedió, pero este caso es uno entre miles...", concluyó sobre la polémica de la semana en el Real Madrid.

Palabras de Pedri

Todo surgió por una entrevista de Pedri en El Larguero: "Fui a probar con el Real Madrid una semana pero me dijeron que no tenía el nivel. Me llevaron a un despacho y me lo dijeron. Doy las gracias al que me dijo que no valía, ahora estoy en el equipo que siempre he amado. Ponerme la camiseta del Madrid fue extraño, siempre he ido con la del Barça", contó sobre su prueba con el Real Madrid.

Pedri ya se ha medido al primer equipo del Real Madrid y sobre su titularidad en El Clásico siendo tan joven contó cómo se enteró: "Dos días antes del Clásico me dijeron que iba a ser titular y dije… hostia, ¡esto ya va en serio!. ¿Si dormí bien? Sí, en eso nunca he tenido problemas", comentó sobre su cita más importante hasta la fecha como jugador del Barcelona.

[Más información: Pedri y su prueba con el Real Madrid: "Doy las gracias al que me dijo que no valía"]