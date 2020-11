Modric: "He hablado con Cristiano Ronaldo y recordamos momentos en el Real Madrid"

Croacia se enfrenta a Portugal en el que será el encuentro que escenifique el reencuentro entre Luka Modric y Cristiano Ronaldo. Ambos compartieron vestuario y éxitos en el Real Madrid y también los dos consiguieron ganar el Balón de Oro cuando militaban en el conjunto blanco.

En la previa del duelo ha hablado un Modric que ha asegurado que se encuentra "bien físicamente" y que va cogiendo cada vez mejor tono físico según va sumando partidos y minutos en la temporada. El centrocampista también ha señalado que es consciente de que no está al principio de su carrera y que "esto no durará para siempre".

También se ha referido a ese reencuentro con Cristiano Ronaldo, con el que pudo cruzar unas palabras y con el que también se sacó una fotografía que ha hecho las delicias de los aficionados y no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales una vez que los protagonistas la publicaron, y en la que también sale Kovacic.

Cristiano Ronaldo junto a Modric y Kovacic

Luka Modric ha pasado a analizar el duelo entre ambas potencias, para el que ha asegurado que sobra la motivación. "Si no tenemos motivación para un partido así, entonces no deberíamos estar aquí", ha afirmado el centrocampista de Zadar. Un claro mensaje del capitán para sus compañeros.

Estado de Modric

"Estoy listo, me siento bien físicamente. Me siento mejor cuando juego partidos seguidos que cuando juego salteados, si me dosifican. Estoy motivado, sé que no estoy al principio de mi carrera y que esto no durará para siempre. Quiero disfrutar de cada momento".

Motivación al máximo

"Jugar para la selección nacional es suficiente motivación para nosotros, especialmente contra equipos como Portugal. Si no tenemos motivación para un partido así, entonces no deberíamos estar aquí. Podemos esperar un resultado positivo solo si estamos al máximo y creo que podemos estarlo".

Imagen irreal de Croacia

"Los últimos partidos de la Liga de las Naciones no han mostrado la cara real de Croacia, no hay razón para entrar en pánico, cuando todos estemos sanos y juntos, esta Croacia volverá a ser poderosa".

Cómo ve a Portugal y el potencial luso

"Creo que los portugueses son un gran equipo con algunos grandes jugadores jóvenes y algunos mayores que aún están jugando a un alto nivel. Sin duda ayudan a los más jóvenes a asumir roles importantes. Portugal ha demostrado que es uno de los equipos más fuertes del mundo, aunque ya no tiene la opción de defender el título de la Liga de Naciones. El nivel de calidad es similar al de la campeona del mundo, Francia".

Reencuentro con Cristiano Ronaldo

"Lo vi, hablamos un poco del partido, me alegro de verle después de tanto tiempo, tenemos buenos recuerdos. Siempre es lindo verlo, recordamos momentos del Real Madrid. Era la conversación habitual de dos buenos amigos".

[Más información: Guía de los partidos del Real Madrid de Zidane hasta Navidad]