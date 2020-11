Guía de los partidos del Real Madrid de Zidane hasta Navidad

El parón de selecciones de noviembre es el anticipo de la recta final de este complicado año 2020 en el fútbol. A partir del día 21 de noviembre regresa La Liga y acto seguido lo hará la Champions League. El Real Madrid se la juega en ambos campeonatos y por delante tiene once partidos para dar un golpe sobre la mesa.

El primer tramo de la 2020/2021 ya ha finalizado. El equipo de Zinedine Zidane ha disputado ya once encuentros y aunque su situación en la fase de grupos de la máxima competición continental o en la clasificación liguera no es mala, las sensaciones no acaban de ser del todo positivas.

Ahora el conjunto blanco tiene ante sí otros once partidos antes de acabar el año 2020. Ocho encuentros del campeonato doméstico y tres de la Champions League, para así cerrar la fase de grupos del torneo europeo y alcanzar los deseados octavos de final rumbo a Estambul.

Los jugadores del Real Madrid felicitan a Benzema por su gol al Inter de Milán REUTERS

De esos compromisos, seis se celebrarán a domicilio para los blancos, mientras que los otros cinco se disputarán en el Estadio Alfredo Di Stéfano. No hay que olvidar que el Santiago Bernabéu continúa adelante con sus obras de remodelación y que no volverá a abrir sus puertas hasta que los aficionados puedan volver a llenar de colorido sus gradas.

En lo que queda de noviembre, el Real Madrid tiene por delante tres encuentros. El primero de ellos el sábado 21 frente al Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Después llegará el miércoles 25 el enfrentamiento ante el Inter de Milán en San Siro, para poner el broche final a este penúltimo mes del año con el duelo contra el Alavés en el Di Stéfano el sábado 28.

Los jugadores del Real Madrid celebran un tanto

Tan solo tres días más tarde, para dar inicio al mes de diciembre, el conjunto blanco visita el campo del Shakhtar Donetsk. Nuevo desplazamiento para esta vez jugar ante el Sevilla el sábado 5 y el miércoles 9 será el turno de recibir en la Ciudad Real Madrid al Borussia Mönchengladbach. Todavía quedarán cinco partidos más, sin fecha todavía fijada, todos ellos de Liga.

Agenda del Madrid

Champions League

- Inter de Milán (V): miércoles 25 de noviembre.

- Shakhtar Donetsk (V): martes 1 de diciembre.

. Borussia Mönchengladbach (L): Miércoles 9 de diciembre.

La Liga

- Villarreal (V): sábado 21 de noviembre.

- Alavés (L): sábado 28 de noviembre.

- Sevilla (V): sábado 5 de diciembre.

- Atlético de Madrid (L): sin fecha.

- Eibar (V): sin fecha.

- Granada (L): sin fecha.

- Elche (V): sin fecha.

- Athletic (L): sin fecha.

