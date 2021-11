El Real Madrid Femenino avisa al PSG: "Vamos a ir a ganar este partido"

El Real Madrid Femenino se enfrenta este jueves nuevamente al Paris Saint-Germain. Cuarto partido para las blancas de la fase de grupos de la Women's Champions League y con aires de venganza, puesto que en el anterior encuentro entre ambos equipos, el conjunto merengue salió goleado por 4-0.

Antes de este vital partido para el primer equipo de fútbol femenino del Real Madrid, David Aznar y Esther González hablaron ante los medios de comunicación. Ambos se mostraron confiados en poder dar una buena imagen y conseguir así una tercera victoria que les metería matemáticamente en la siguiente fase de la competición europea.

"Ojalá y se llene el Di Stéfano. Tenemos ganas de revancha. Es un partido diferente. Jugamos en casa ante nuestra afición. Aprendimos mucho del partido en París y queremos dar una imagen diferente. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa y es una motivación para nosotros. Somos el Real Madrid y vamos a ir a ganar este partido", comenzó diciendo David Aznar en rueda de prensa.

David Aznar, durante el partido frente al Manchester City Real Madrid

"Lo que tenemos que tener claro es que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa. Lo más favorable en este partido con respecto al anterior es que ellas no vienen con un descanso mayor al nuestro. Vamos a apostar por un estilo más ofensivo y por tener más el balón. Nosotras nos encontramos más cómodas con la posesión y en el último partido no conseguimos tenerla a nuestro favor. Tuvimos poco balón y trataremos de quitarle el balón al PSG. Sabemos que no va a ser fácil", agregó el entrenador del Real Madrid Femenino.

David Aznar también habló sobre cómo se encuentra Kosovare Asllani: "Está en un periodo de recuperación junto a Cardona y esperemos tenerlas pronto. Hemos tenido un último mes complicado por las lesiones. Nos ha mermado mucho como equipo. Hemos hecho un equipo para competir en cuatro competiciones y recuperar jugadoras es muy importante".

Esther González

La delantera madridista, que llegó a la casa blanca en el mercado de fichajes del pasado verano, quiso mandar, al igual que lo había hecho antes David Aznar, su apoyo a Kheira Hamraoui después de la agresión que ha sufrido la futbolista del PSG: "El PSG tiene una gran plantilla para competir independientemente de lo que ha pasado. Le mandamos todo el apoyo a Kheira".

Esther González, pichichi esta temporada del equipo merengue, se refirió por último al partido de la Women's Champions League: "Voy a hacer lo posible por ayudar al equipo. El hecho de marcar siempre me motiva. Queremos cambiar la imagen que quedó de París. Hemos trabajado mucho y aprendimos mucho de lo que pasó en París. Estamos muy unidos y creo que va a ser un partido diferente".

